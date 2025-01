Jislovou čeká dvoustý start mezi elitou. ‚Je to dost, ale pořád mě to baví,‘ říká před sprintem v Anterselvě

V ženské biatlonové reprezentaci je mezi aktivními závodnicemi Jessica Jislová co do počtu startů na elitní úrovni třetí nejzkušenější. Po Markétě Davidové momentálně stále léčící zraněná záda a také Lucii Charvátové právě Jislová ve sprintu od 14.30 v italské Anterselvě absolvuje jubilejní 200. závod v kariéře. Anterselva 12:59 23. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Italské středisko v Anterselvě hostí další zastávku Světového poháru v biatlonu | Foto: (C) Český biatlon Petr Slavík

„Věděla jsem, že to přijde letos, ale vůbec jsem se na to nezaměřovala. Dvě stovky závodů už je poměrně dost, ale pořád mě to baví. Uteklo to poměrně rychle a ještě jich určitě pár přidám,“ věří třicetiletá Jessica Jislová, která v biatlonovém Světovém poháru debutovala zkraje roku 2014 v Oberhofu 79. místem ve sprintu.

Od té doby se na pódium dostala v kariéře jedinkrát se štafetou v Jižní Koreji, právě z týmových disciplín má za sebou několik dalších květinových ceremoniálů. V individuálním závodě je maximem reprezentantky z Jablonce nad Nisou páté místo ze závodu s hromadným startem.

Mladší reprezentační kolegyně k ní vzhlíží z několika důvodů. „Je to nálož. Pořád si věří a určitě ví, co dělá. Pro mě je to občas uklidňující,“ říká Kristýna Otcovská.

Jiný režim Jislové

Jen několik závodů nižší kategorie – IBU Cupu jela v začátcích Jessica Jislová. Na konci druhé třetiny sezony před úvodním závodem v italské Anterselvě a před blížícím se mistrovství světa toho má ale celkem plné zuby.

S Terezou Voborníkovou kvůli lepší regeneraci nebydlí teď s týmem blízko stadionu v 1600 metrech nad mořem, ale o několik stovek výškových metrů níž, v údolním městečku Rasun di Sotto. Nevychází jen ze svých pocitů ale dat nasbíraných v průběhu let.

„Už mám vyzkoušené, že když přijedu do vysoké nadmořské výšky unavená, tak se z toho stavu hodně špatně dostávám. Letos jsme zvolili tuhle variantu a po víkendu budeme vědět, zda se to vyplatilo,“ říká Jislová.

Spolu s Jislovou se ve sprintu v italských Dolomitech od 14.30 představí v přímém přenosu Radiožurnálu Sport z českých biatlonistek také Lucie Charvátová, Tereza Voborníková, Kristýna Otcovská a poprvé v po více než roce v elitním seriálu Tereza Vinklárková.

