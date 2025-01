Vždycky patřil mezi vtipálky, komentuje Šlesingr blížící se konec biatlonové legendy Johannese Böa

Oznámení o konci kariéry Johannese Thingnese Böa zaskočilo nejen sportovní fanoušky, ale i samotné sportovce. Během 12 let, co působil ve Světovém poháru, závodil vedle historicky nejúspěšnějších, krajanů Ole Einara Björndalena a Emile Hegle Svendsena. Největším sokem pro něj byl však Francouz Martin Fourcade. Stupně vítězů také s norským biatlonistou ale sdíleli několikrát i bývalí reprezentanti Ondřej Moravec či Michal Šlesingr. Praha 12:04 22. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý český biatlonista Michal Šlesingr | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

To, že oblíbencem byl Nor i mimo závodní tratě, dokazují reakce na oznámení jeho současných soupeřů. „Nemám slov, děkuji za všechno, kamaráde,“ napsal například pod společnou fotografii na instagramu Emilien Jacquelin.

Dojemný příspěvek zveřejnil také starší bratr Johannese Tarjei Bö. „Jako střelec na lyžích jsi to nejlepší, co svět kdy viděl. Jako táta jsi všem ukázal, co je v tomto životě důležité. Jsem hrdý na to, čeho všeho jsi dosáhl,“ podělil se o pocity Tarjei. Právě rodina je jedním z důvodů ukončení reprezentační kariéry jeho bratra.

Podobnou reakci měl i již zmiňovaný francouzský olympionik Martin Fourcade: „Toto rozhodnutí ukazuje, že jsi ještě více inspirativní muž, než jaký jsi šampion.“

Reakce z Čech

Úspěchy a dominance biatlonového krále posunuly tento sport do centra mediálního dění a udělaly z něj divácky oblíbenou olympijskou disciplínu.

„Vždycky patřil mezi vtipálky,“ vzpomíná na norského fenoména v rozhovoru pro iROZHLAS.cz Michal Šlesingr.

„Johannes, Ole i Martin patřili mezi stálice a nejvýraznější osobnosti biatlonového kolotoče. Jejich jména znají generace a v tomto sportu už zůstanou navždy rezonovat,“ hodnotí jeho bohatou kariéru Šlesingr. Podle něj má zásluhu na popularitě sportu u dětí i Johannes.

Rozebíraným tématem byl za dob aktivní kariéry Michala Šlesingra i boj proti dopingu. Ten o citlivé situaci vždy otevřeně mluvil a stejně jako Martin Fourcade chování konkrétních sportovců odsuzoval.

Naopak Johannes Thingnes Bö se k tématu nikdy příliš nevyjadřoval. „Norové včetně Johannese byli v té době trochu zdrženliví, nechtěli se rozptylovat jinými věcmi než jejich sportovním výkonem. Potřebovali se maximálně koncentrovat na něj a toto téma pouštěli z hlavy,“ uvedl Šlesingr.

Koncentrace a stabilní nadprůměrné výkony udělaly z Böa jednoho z nejúspěšnějších biatlonistů všech dob.

Z olympiády si přivezl osm cenných kovů a už teď je jasné, že v příštím roce další nepřidá. Svou kariéru bude končit na domácí půdě, konkrétně na norském Holmenkollenu.

Velké množství příznivců má sympatický Nor i v České republice. Ti se s ním mohou přijít rozloučit na světový pohár v Novém Městě na Moravě, který se bude konat od 6. do 9. března letošního roku.