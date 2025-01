Světový šampionát bude bez Davidové. Pokračuje v konzervativní léčbě, potvrdil šéf biatlonistů Hamza

Biatlonovou reprezentaci čeká poslední zastávka Světového poháru před světovým šampionátem. V italské Anterselvě chybí kvůli přetrvávajícím problémům se zády česká jednička Markéta Davidová. „Zdravotní stav je takový, že se Markéta nemůže pustit do plné zátěže, takže přeruší sezonu a vynechá světový šampionát,“ uvedl šéf českého biatlonu Jiří Hamza exkluzivně pro Radiožurnál Sport. Anterselva 15:05 23. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Markéta Davidová v cíli závodu (archivní foto) | Foto: (C) Český biatlon Petr Slavík

Jak to vypadá s vyhřezlou ploténkou Markéty Davidové?

Markéta v pondělí podstoupila další magnetickou rezonanci a léčba postupuje relativně pomalu. V příštích třech týdnech bude pokračovat v konzervativní léčbě. Určitě se nezúčastní mistrovství světa a poté se rozhodne o dalším postupu.

Progres léčení nebyl podle představ? A co jí momentálně zdravotní stav dovolí?

U ploténky je to složité říct. Každý případ je individuální. Rozhodně to ale nyní není v takovém stavu, aby se mohla pustit do plné zátěže.

Zasáhne ještě do letošního průběhu sezony?

Nyní je to nastavené tak, že přeruší sezonu, nepojede na mistrovství světa a v únoru se bude řešit, co dál. Markéta by chtěla závodit, alespoň v posledním trimestru, ale uvidíme, kam ji zdraví pustí. Má k dispozici nejlepší péči doktorů a každé tělo reaguje jinak. Děláme to nejlepší, co můžeme. Bereme ohled na pocity závodníka a prioritou pro nás je, aby byla Markéta připravena na olympijské hry v roce 2026.

Co udělá s ambicemi reprezentačního týmu žen absence české jedničky na světovém šampionátu?

Markéta byla v top formě a kandidovala by na top trojku v umístění ve Světovém poháru. Je to realita. Ostatní holky mají šanci se ukázat. Předpokládám, že Terka Voborníková půjde nahoru, ale je logické, že když nám vypadne nejlepší závodnice v průběžném pořadí Světového poháru, tak je to zásah.