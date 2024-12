Při střelbě vestoje se mi rozklepaly nohy. Zhubnul jsem a na běžecké formě je to znát, říká Hornig

Čeští biatlonisté zůstali ve štafetě Světového poháru v Kontiolahti za očekáváním. Kvarteto Vítězslav Hornig, Michal Krčmář, Jonáš Mareček a Jakub Štvrtecký skončilo dvanácté s víc než pětiminutovou ztrátou na vítězné Francouze. Nejrychlejším lyžařem byl překvapivě Vítězslav Hornig, kterého na trati porazili na úvodním úseku jen Francouz Claude a Nor Lagreid. V rozhovoru pro Radiožurnál Sport prozradil, co stojí za jeho dobrou běžeckou formou. Od zpravodaje z místa Kontiolahti (Finsko) 17:49 1. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Štafetový závod biatlonistů v Kontiolahti za český tým rozjel Vítězslav Hornig | Foto: (C) Český biatlon Petr Slavík

Na úvodním úseku jste vypadal běžecky hodně dobře, ale na střelnici jste předvedl čtyři chyby. Jak to hodnotíte?

Na střelecké poloze vleže je škoda té chyby, navíc když to byla ještě první rána. Možná to bylo uspěchanější, ale jsem rád, že se mi to podařilo dobít napoprvé. V poloze vestoje se mi začaly klepat nohy a zatím nevím proč. Stalo se mi to letos už podruhé. Příčinu toho ještě musíme najít.

Nebylo to tím, že tempo pro vás ve druhém kole bylo možná moc rychlé?

Nemyslím si to. Když jsme najeli do druhého okruhu, tak jsem se držel ve skupině, kterou vedl Zobel a nevěděl jsem, proč čeká. On absolutně nejel. Kdybych držel to tempo, tak to pro mě není ani anaerobní práh. Jel jsem si svoje tempo, o kterém jsme si řekli před závodem s trenéry. Nepřišlo mi, že by to bylo rychlé.

Překvapilo vás, že to tempo pro vás bylo pomalé? V minulé sezoně jste těmto závodníkům nestíhal.

Musím zaklepat, že zatím je to dobré. Podepsaly se na tom změny, které jsme udělali během přípravy. Šlo o změnu tréninků, ale i techniky. S Liborem Vítkem se nám povedlo poměrně značně upravit moji váhu. Všechno se sešlo dohromady a běh to hodně posunulo.

Co znamená poměrně značně upravit váhu?

Od září jsem zhubnul váhu zbraně, což je zhruba tři a půl kilogramu.

Třetí nejrychlejší muž prvního úseku. Ať ti běžecká forma drží, Víťo! pic.twitter.com/QLUcpV3oCJ — Český biatlon (@ceskybiatlon) December 1, 2024