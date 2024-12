Štafetu v Kontiolahti ovládli biatlonisté Francie. Čechům se nedařilo a obsadili dvanácté místo

Čeští biatlonisté Vítězslav Hornig, Michal Krčmář, Jonáš Mareček a Jakub Štvrtecký skončili dvanáctí ve štafetě na Světovém poháru v Kontiolahti. Tým trenéra Michaela Málka devětkrát dobíjel, zaostával i běžecky. Zvítězili Francouzi o 25,8 sekundy před Nory a ukončili jejich sérii dvanácti pohárových triumfů. Třetí skončili Švédové. Aktualizujeme Kontiolahti (Finsko) 16:33 1. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nedělní program závodů na Světovém poháru v Kontiolahti odstartovala soutěž v mužské štafetě | Foto: (C) Český biatlon Petr Slavík

„Pozitivní věci se tam najdou, ale na druhou stranu jsme už po prvním úseku dostali nějakých 50 vteřin a trochu se propadali startovním polem. Určitě se nám to nebude hodnotit dobře. Myslím si, že to není výsledek, se kterým můžeme být spokojení,“ řekl České televizi Málek.

Štafetu rozběhl Hornig. Na střelbě vleže opravoval jen jednou a před další položkou byl třetí. „Stojka“ se ale pětadvacetiletému rodákovi z Jilemnice nevydařila. Dobíjel třikrát a propadl se na 16. příčku.

„Setkal jsem se s tím už i v nominačních závodech ve Vuokatti. Ve druhém závodě se mi stalo, že se mi různě klepaly nohy na stojce. A dnes to přišlo zase. Příčinu ale nevím,“ uvedl Hornig.

Nejzkušenější český závodník v sestavě Krčmář vybíhal do druhého úseku čtrnáctý ze ztrátou 56 sekund na vedoucí Francii. Stříbrný olympijský medailista z Pchjongčchangu 2018 navázal na střelecky bezchybnou sobotní smíšenou štafetu a posunul štafetu na 12. místo.

„Daří se mi dělat to co v tréninku. Nenechám se rozptylovat, jedu si to své,“ uvedl Krčmář, který měl ale až 13. běžecký čas na úseku. „Asi to odpovídá pocitu, necítil jsem se na trati dobře. Musíme si to vyhodnotit. Jsou to první závody,“ doplnil.

Ve druhé polovině závodu k výrazné změně nedošlo. Mareček po dvou opravách a slabším běhu klesl na 13. místo. Finišman Štvrtecký opravoval třikrát a štafetu o jednu pozici posunul.

Vítězní Francouzi ve složení Fabien Claude, Quentin Fillon Maillet, Eric Perrot a Émilien Jacquelin dobíjeli jen dvakrát a ukončili v SP vítěznou sérii Norů. „Les Bleus“ si v seriálu připsali první štafetový triumf od ledna 2021, kdy uspěli v Anterselvě. Obhájci malého křišťálového glóbu Norové nevyhráli poprvé od ledna 2022.

Štafeta žen je na programu od 17 hodin a 25 minut. Češky do ní vyrazí ve složení Jessica Jislová, Markéta Davidová, Tereza Voborníková a Lucie Charvátová.

Výsledky Světového poháru v biatlonu v Kontiolahti - štafety: Muži (4x7,5 km): 1. Francie (Claude, Fillon Maillet, Perrot, Jacquelin) 1:18:24,4 (0 tr. okruhů + 2 dobíjení), 2. Norsko (Laegreid, T. Bö, Strömsheim, J. T. Bö) -25,8 (0+3), 3. Švédsko (Brandt, Nelin, Ponsiluoma, Samuelsson) -1:37,8 (0+10), 4. Německo -2:03,9 (1+9), 5. Finsko -2:46,4 (0+4), 6. USA -2:58,6 (0+11), ...12. Česko (Hornig, Krčmář, Mareček, Štvrtecký) -5:15,8 (0+9).

