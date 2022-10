Budu si sezonu financovat sama, reaguje Ledecká na neúspěšná jednání o reprezentační smlouvě

Trojnásobná olympijská vítězka Ester Ledecká je podle svých slov připravená, že si bude nadcházející sezonu financovat sama díky podpoře svých osobních partnerů, tedy bez podpory Svazu lyžařů České republiky. Ledecká tak reagovala na ultimátum od svazu, který po ní chce podepsání reprezentační smlouvy do konce roku. Opakuje se tak situace, která nastala před čtyřmi lety, kdy Ledecká podepisovala smlouvu naposledy. Praha 14:07 22. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ester Ledecká v úterý druhou medaili na letošních olympijských hrách nezískala. V lyžařském sjezdu sice na mezičasech vedla, ale ve druhé polovině chybovala | Foto: Wolfgang Rattay | Zdroj: Reuters

Ledecká jako poslední z českých reprezentantů neuzavřela smlouvu se Svazem lyžařů České republiky (SLČR). Tu sportovci potřebují, aby mohli čerpat finanční podporu svazu. Jeho funkcionáři ve čtvrtek zveřejnili svůj pohled na komplikovaná vyjednávání, v němž nařkli tým Ledecké, že se svazem nespolupracuje. Zdůraznili, že Ledecké nabízejí ještě lepší finanční podmínky, než měla dosud.

„Vylepšení se týká zejména finančního plnění v její prospěch. Je důležité si uvědomit, že to vylepšení přichází v době, kdy je financování sportu významně ohroženo, situace je spíše kritická, a dokonce svaz musel snížit svůj rozpočet zhruba o deset procent,“ řekl Radiožurnálu šéf SLČR David Trávníček.

Týmu Ledecké ale vadí, že svaz nasmlouval partnery pro všechny reprezentanty a zároveň přebírá jejich marketingová práva, takže pokud by nastal konflikt – tedy, že by si Ledecká našla sponzora ze stejného oboru –, musela by se svých partnerů vzdát ve prospěch těch svazových.

Její tým zároveň uvedl, že pokud svaz chce získat marketingová práva, bude to muset být formou vzájemné dohody obou stran a ne ultimátem ze strany svazu, který chce, aby Ledecká smlouvu podepsala do konce roku.

Osobní partneři

Ledecká tak v příspěvku na svém facebookovém profilu uvedla, že se vzdá veškeré finanční podpory ze strany svazu ve prospěch talentovaných dětí a žákovských trenérů a bude si sezonu financovat sama z prostředků od svých partnerů. Svaz ji bude na závody dál přihlašovat i bez smlouvy, uvedl šéf úseku alpských lyžařů Ladislav Forejtek.

Komplikovaná jednání, která se podobají těm z doby před čtyřmi lety, kdy se Ledecká domlouvala se svazem naposledy, ještě budou pokračovat. Na podpis smlouvy se svazem je navázána také podpora z armádního střediska Dukla, jehož je Ledecká také členem.

Ledecká po zlomenině klíční kosti a následné operaci zahájila tento týden přípravu na lyžích. Kdy vstoupí do Světového poháru, není jasné. První rychlostní závod je naplánovaný už na začátek listopadu, kdy se uskuteční nový sjezd v Zermattu a Cervinii na hranicích Švýcarska s Itálií.