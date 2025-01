Areál v Oberhofu mi sedí. Výsledek ze sprintu je pro mě malé vítězství, říká devatenáctý Václavík

Na Světovém poháru v Německu jsou na programu stíhací závody biatlonistů a biatlonistek. A nejlepší výchozí pozici má z šesti českých reprezentantů ten, od koho se to nejméně čekalo. Debutant v této sezoně mezi elitou Adam Václavík totiž ve sprintu skončil na devatenáctém místě a nechybělo mnoho, aby si posunul nejlepší výsledek kariéry. Zase v Oberhofu. To by ale nesměl minout úplně poslední terč. Oberhof 9:11 11. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Biatlonista Adam Václavík v cíli sprintu při Světovém poháru v německém Oberhofu | Foto: (C) Český biatlon Petr Slavík

Krátce po závodě plácají v prostoru střelnice trenéři Málek s Moravcem po zádech Adama Václavíka - devatenáctého biatlonistu sprintu v Durynském lese, který při premiéře v této sezoně ve Světovém poháru zaostal jen o dvě pozice za svým kariérním maximem - už osm let starým - právě z této disciplíny a z tohoto areálu.

„Pro mě je to malé vítězství. Samozřejmě to mohlo být lepší, poslední rána zamrzí, ale i když jsem si to nechtěl přiznat, tak jsem byl před závody hodně nervózní. Přál jsem si udělat dobrý výsledek a povedlo se. Oberhof mi sedí a jsem za to vděčný,“ usmívá se třicetiletý český reprezentant, který se o ještě lepší umístění připravil na poslední střelecké položce - devět terčů sestřelil až ten závěrečný na stojce ne.

„Poslední rána vždy hodně zamrzí. Kdyby jsem to trefil, tak bych mohl být klidně kolem top desítky. Odvedl jsem dobrou práci a při poslední položce mi možná trochu naskočilo, že chybí už jen kousek. Koncentrace trochu odešla, ale neřekl bych, že jsem tu ránu vyslal nazdařbůh. Ani si nemyslím, že byla nějak daleko,“ říká Václavík, který dosud v nižším IBU Cupu měl právě se střelbou problémy a jeho nejlepším umístěním v sezoně byla dvanáctá příčka mezi závodníky snažícími se probít mezi elitu.

Radost měl i z výsledky krajanů. Michal Krčmář do sobotní stíhačky vyrazí nedlouho po něm z 21. pozice, pak Vítězslav Hornig z 25. místa a Jonáš Mareček z 36. pozice.

„S klukama jsme předvedli vyrovnaný výkon. V hodnocení národů to je určitě pozitivní. Kdyby se to povedlo vylepšit, tak budu moc rád. Určitě se o to popereme,“ hlásí Václavík.

To české biatlonistky nastoupí ke stíhačce už od 12.30 jen ve dvou a jak devětatřicátá Voborníková, tak 47. Jislová mají horší výchozí pozici než všichni jejich mužští kolegové, které závod čeká také v přímém přenosu Radiožurnálu Sport ale až od 14.45.

Dnes se v Oberhofu jedou stíhačky



39 Voborníková, 47 Jislová

19 Václavík, 21 Krčmář, 25 Hornig, 36 Mareček



@sportCT

@RadiozurnalS pic.twitter.com/mnMTkJe4vR — Český biatlon (@ceskybiatlon) January 11, 2025