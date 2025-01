Nová naděje českého freestyle lyžování. Cílem osmnáctiletého Müllera je olympiáda v Cortině

České freestyle lyžování zatím hledá osobnost, jakou je trojnásobný vítěz závodů Světového poháru Matěj Švancer. Ten od roku 2021 jezdí za Rakousko a jediným českým reprezentantem mezi elitou v Klagenfurtu tak byl Petr Müller. Tomu je teprve 18 let, ale rychle se zlepšuje a ze svého druhého Světového poháru v Big Airu odjíždí spokojený. Klagenfurt (Rakousko) 19:48 4. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petr Müller | Foto: Blaz Weindorfer | Zdroj: Profimedia

„Pocity jsou super, jsem rád, že jsem zvládl obě kombinace a dostal jsem dost bodů. Jsem spokojený a užil jsem si to,“ říkal v cíli osmnáctiletý Müller.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si reportáž Radiožurnálu Sport o freestyle lyžování, kde má Česko naději v osmnáctiletém Petru Müllerovi

Jeden z nejmladších freestyle lyžařů v celém startovním poli zvládl kvalifikační skoky tak, jak si naplánoval, a v Klagenfurtu nakonec skončil na bodovaném 25. místě. A to přitom na mohutné konstrukci nezařadil obtížnější triky.

„Samotný skok není příjemný. Je to vysoko a já se bojím výšek, takže jsem ve vzduchu nevěděl, jestli se více bojím výšky nebo skoku. Šel jsem spíše na jistotu, aby se mi nic nestalo a teď mě čekají závody, na které se těším více,“ přiznal Müller.

Rodák z Prahy si i přesto ve svém druhém závodě Světového poháru posunul kariérní maximum. V první zastávce v Pekingu skončil na 34. místě. Trenér českých freestyle lyžařů Josef Kalenský v osmnáctiletém talentu vidí velký potenciál.

„Petr je obrovský talent a my to o něm víme. Nechceme ho uspěchat, takže prozatím jezdil jen juniorské závody a poháry v Evropě. Před sezonou jsme si říkali, jestli vůbec pojede celý seriál Světového poháru. Ale po dvou závodech potvrzuje, že se cítí dobře a výhledově by mohl mít lepší výsledky,“ myslí si Kalenský.

Olympijská kvalifikace

Müller by slova svého trenéra mohl potvrdit v následujících závodech v rakouském Kreischbergu, švýcarském Laaxu nebo americkém Aspenu. Na všech půjde o body do Světového poháru, ale také do olympijské kvalifikace pro závody v italské Cortině.

„Na olympiádu pojede třicet lidí, z toho jeden domácí Ital má účast jistou. Konkurence je obrovská a kdo se tam chce dostat, musí soustavně končit v nejlepší dvacítce - a to my nejezdíme. Nebudeme předbíhat, ale Petr dokazuje, že na to má. Budeme na to dělat maximum, je to náš cíl, ale bude to opravdu hodně těžké,“ doplňuje Kalenský k olympiádě, kterou bude v příštím roce hostit Itálie.