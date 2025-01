Ve zříceném letadle ve Washingtonu byli i ruští mistři světa v krasobruslení, záchranáři pátrají po přeživších

Letadlo se 60 cestujícími a čtyřmi členy posádky se ve středu srazilo s vojenským vrtulníkem. Oba stroje spadly do řeky. Úřady zatím neinformovaly o tom, že by se z ledové vody podařilo někoho zachránit.

❗️ Kremlin media reports that Russian national pairs figure skating champions Evgenia Shishkova and Vadim Naumov were on board the plane that crashed near Washington, DC



Shishkova and Naumov won the world pairs figure skating title in 1994. In 1998, they ended their athletic… pic.twitter.com/cFg92gb3g4