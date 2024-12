Piráti kritizují plán svazu autorů vybírat poplatky za dovezené mobily. ‚Je to absurdní,‘ říká Michálek

Opoziční Piráti kritizují možný poplatek za chytré telefony dovážené do Česka, který chce vybírat Ochranný svaz autorský (OSA). Svaz před týdnem uvedl, že podle rozsudku Nejvyššího soudu by se měla dosavadní výjimka vztahovat pouze na jednoduché tlačítkové telefony. O poplatku se chystá jednat s dovozci telefonů. Piráti se kvůli tomu obrátili na ministra kultury Martina Baxu (ODS), po kterém žádají, aby proti plánu zakročil. Praha 14:07 13. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle Pirátů by mohly kroky ochranného svazu vést ke zdražení mobilních telefonů | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Ochranný svaz minulý týden uvedl, že podle rozhodnutí Nejvyššího soudy ve sporu svazu s Vodafonem náleží autorům hudby a dalším uměleckým profesím poplatky z dovezených chytrých telefonů, které lze využívat k ukládání, sdílení a kopírování hudby, filmů, obrázků nebo knih.

„Dosavadní výjimku pro mobilní telefony, kterou zavedla v roce 2006 vyhláška ministerstva kultury, je třeba vykládat v souladu s technologickým vývojem tak, že se vztahuje pouze na jednoduché tlačítkové telefony,“ informoval svaz.

Nárok na náhradní autorskou odměnu nevzniká používáním chytrého telefonu uživatelem, uvedl předseda představenstva svazu autorů Roman Strejček.

„Odměnu hradí již dovozce telefonů z každého dovezeného přístroje do Česka, což už řadu let mnoho dovozců respektuje,“ dodal. Svaz chce jednat s dovozci, kteří se dosud argumentačně opírali o výjimku pro mobilní telefony, řekl.

24:09 Nemáme kam dát 49 dětí z ‚kojeňáků‘, tvrdí ANO. ‚Žádné dítě na ulici nezůstane,‘ ujišťuje Richterová Číst článek

Podle Pirátů by mohly kroky ochranného svazu vést ke zdražení mobilních telefonů, což nakonec zaplatí koncoví uživatelé. Poplatek by měl činit asi 1,5 koruny za gigabajt, maximálně 90 korun za jeden telefon. Po jeho zavedení by mohl svaz dostat až 225 milionů korun ročně oproti 87 milionům vybraným loni z poplatků za paměťová zařízení, uvedli Piráti.

„Je absurdní, že OSA chce od lidí vybírat poplatky na základě zdůvodnění, že si lidi na telefony kopírují hudbu od skladatelů zastupovaných OSA. V telefonech máme přece hlavně vlastní fotky a videa,“ řekl šéf pirátských poslanců Jakub Michálek. Od Baxy chce vysvětlení, jak proti „vydřidušským plánům“ zakročí.

Podle Pirátů v současnosti většina lidí využívá placené streamovací služby. „Představa, že telefony slouží jako úložiště nelegálních kopií hudby a filmů, je úplně scestná. Není rok 2005 a nikdo už nenosí po kapsách MP3 s písničkami Michala Davida. Lidé si už dnes platí za služby, které odvádějí poplatky autorům, a další zátěž na koncové uživatele je nepřijatelná,“ uvedl místopředseda Pirátů Michal Bláha.

Ochranný svaz by podle strany měla změnit přístup a přestat každého člověka považovat za piráta. Ochranný svaz autorský je sdružením skladatelů, textařů, hudebních nakladatelů a jiných nositelů práv všech hudebních žánrů.

Vykonává kolektivní správu autorských majetkových práv k hudebním dílům. Na základě recipročních smluv reprezentuje i zahraniční autory při uvádění jejich děl v Česku. Ke 31. prosinci 2023 svaz smluvně zastupoval 11 448 nositelů práv, z nichž bylo 8243 autorů, 3034 dědiců a 171 nakladatelů.