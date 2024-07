‚Síla mysli nezná mezí.‘ Lidé na TikToku líčí své zkušenosti s létáním bez audiovizuálního obsahu

Pro toho, kdo je zvyklý po přepnutí do režimu letadlo sledovat filmy nebo poslouchat skladby či podcasty a využívat všech dostupných výhod během letu, rawdogging zřejmě nebude tou nejlepší zkušeností. Nový trend je ale ideální příležitostí pro fyzický i psychický reset těch, co se nebojí výzev. Washington 16:19 6. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nejnovější cestovní trend TikToku vyžaduje, aby cestující v letadle při dlouhých cestách v oblacích seděli tiše a bez obrazovky (ilustrační foto) | Foto: JESHOOTScom | Zdroj: Pixabay | CC0 1.0

Než člověk vzlétne do oblak, obvykle si vytvoří slušnou zásobu audiovizuálního nebo jiného obsahu ve svých elektronických zařízeních.

Připraví si podcasty, na streamovacích serverech si uloží filmy nebo klidně celou seriálovou sérii či si otevře knihu a začte se, co možná nejdéle to jde. Případně se může spolehnout na filmovou či seriálovou nabídku letecké společnosti.

Pokud chce někdo během letu zkusit tzv. rawdogging, všechny tyto aktivity, kterými si lidé v dnešní době obvykle krátí let, si bude muset odepřít. Nejnovější cestovní trend TikToku vyžaduje, aby cestující v letadle při dlouhých cestách v oblacích seděli tiše a bez obrazovky, vysvětluje server Independent.

V praxi to znamená žádné filmy, hudba, spánek, občerstvení ani rozptýlení po nástupu na palubu. Let by měli pasažéři opření o sedadlo nejlépe strávit pohledem z okýnka a pozorováním nejbližšího okolního světa.

Ti, co rawdogging zkusili, se následně na TikToku svěřili ostatním uživatelům se svými zkušenostmi. „Právě jsem absolvoval sedmihodinový let (nový osobní rekord). Žádná sluchátka, žádný film, žádná voda, nic. Neuvěřitelné. Síla mé mysli nezná hranic,“ cituje jednoho z experimentátorů server LADbible.

Jiní lidé jsou na sebe ještě přísnější tím, že si ani nenastaví sedadlo do sebou preferované polohy. „Právě jsem letěl z Orlanda do Los Angeles. Žádná voda, žádné občerstvení, žádná hudba ani zábava. Sedadlo zcela vzpřímené. Síla mysli nezná mezí,“ píše další.

Ačkoli může být nevyužívání elektroniky při dlouhé chvíli pro mnohé nemyslitelné, podle odbornice na meditaci Briony Gunson má rawdogging své výhody. „Tento způsob létání bez palubní zábavy se cestujícím jeví jako účinná cesta, jak získat zpět kontrolu nad svými duševními a emocionálními stavy,“ cituje LADbible Gunson.

Odbornice dál vysvětluje, že při sledování pořadu nebo při pouhém scrollování na našem telefonu spotřebováváme velké množství energie, i když si myslíme, že jde o poněkud všední nebo pasivní činnost.

„Přestávka od těchto doplňků může pomoci resetovat nervový systém a tělo si může odpočinout a mysl se může nakonec uklidnit,“ říká Gunson. Aby byl zážitek z rawdoggingu hodnotný a úspěšný, jeho cílem by podle odbornice nemělo být následné chlubení na sociálních sítích, ale právě samotná vnitřní motivace.