Šmejdi znovu cílí na seniory. Podvodná aplikace jim tlak nezměří, každý týden za ni ale zaplatí 99 korun

Čeští senioři by si měli dávat pozor. Na internetu se totiž objevují reklamy, které je lákají, aby si přes SMS stáhli aplikace do mobilního telefonu. Příkladem může být ta od společnosti Appiland, která má údajně měřit krevní tlak a nedá se stáhnout z oficiálního obchodu. Nejen, že je takové měření tlaku podle lékařů nemožné, ale vyjde je to i na dost peněz. Nestrhne se totiž jednorázová platba, peníze odcházejí pravidelné každý týden. Praha 6:00 17. července 2023

„Někdy před čtrnácti dny za mnou přišla moje skoro osmdesátiletá babička s tím, že si na základě internetové reklamy objednala aplikaci, která jí z telefonu měla udělat tonometr (přístroj na měření tlaku, pozn. red),“ vypráví vnuk seniorky Martin.

Aplikace do mobilního telefonu se nedá stáhnout z oficiálního obchodu, senioři ji instalují přes kliknutí na link v SMS zprávě. Navíc není zdarma, krevní tlak má měřit za 99 korun. Jenže platba není jednorázová.

„Zaplatila to přes SMS, jenže to nebylo 99 korun jen za to, že si může stáhnout naprosto nesmyslnou aplikaci. Ale bylo to předplatné, kdy každý týden jí stahovali z telefonu 99 korun. Aplikace samozřejmě nijak nefungovala a než mi to babička řekla, tak jí stihli strhnout dohromady asi 400 korun,“ říká Martin.

Typický podvod

To, že aplikace v mobilním telefonu nemůže pacientovi měřit tlak, potvrzuje i místopředseda Sdružení praktických lékařů Václav Šmatlák.

„Pokud není nějaké další zařízení umístěné na pacientovi, které s aplikací komunikuje, tak se mi to zdá téměř nemožné. Takže kdyby mě můj pacient oslovit s dotazem, jestli si má takovou aplikaci stáhnout, tak mu řeknu, že nikoliv,“ vysvětluje Šmatlák.

Zrušit službu společnosti Appiland nebylo vůbec jednoduché. Martin nakonec zakázal u operátora babičky platby třetím stranám.

Mobilní operátoři se snaží své zákazníky na takové prémiové služby upozorňovat, seniorka ale službu odsouhlasila i přes varování.

„Ihned po obdržení první SMS zprávy jsme uživatelku informovali, že jde o speciálně zpoplatněné číslo nad rámec běžného vyúčtování. Přičemž slova ‚speciálně zpoplatněná‘ jsou pro zvýšení důrazu v textové zprávě zdůrazněná kapitálkami, tedy velkými písmeny,“ říká mluvčí T-Mobilu Patricie Šedivá.

I přes pochybení na straně téměř osmdesátileté Marie se mobilní operátor rozhodl peníze za prémiové služby vrátit. Podle vedoucího právní poradny spotřebitelského centra dTest Petra Šmelhause jde o typický podvod, který má nepozorné uživatele připravit o peníze.

„Problém je v tom, že vás aplikace dostatečně jasně a srozumitelně neinformuje o tom, že registrací se stáváte uživatelem placené služby, tato informace je pro spotřebitele klíčová a měla by být viditelná a jasná. Pokud taková není, jedná se pravděpodobně o nelegální šmejdské jednání,“ míní Šmelhaus.

Společnost Appiland má navíc své internetové stránky jen v angličtině a doménu Velké Británie. E-mail, na který se lidé mají obrátit v případě, že chtějí kontaktovat společnost, má ale doménu .cc – tedy australského území Kokosových ostrovů.

Český rozhlas se pokusil společnost kontaktovat, odpověď na naše dotazy jsme ale nedostali. Přestože dTest zatím nemá konkrétní zkušenosti s touto společností, Petr Šmelhaus vysvětluje, jak službu na mobilním telefonu ukončit.

„Spotřebitelé by měli službu neodkladně deaktivovat a pro jistotu zamezit i platbám třetím stranám. Doporučuji dále podat stížnost na jednání společnosti Appiland svému mobilnímu operátoru, který by měl velmi přísně dbát na etiku obchodování svých obchodních partnerů,“ říká Šmelhaus.

Lidé se mohou ale obrátit i na Českou obchodní inspekci nebo Evropské spotřebitelské centrum. Obecně by pak měli být obezřetní při výběru aplikací, které si do svých telefonů stahují a vybírat jen ty z oficiálních internetových obchodů. Pro zařízení s operačním systémem Android je to Google Play, pro techniku značky Apple je to App Store.