21. 10. 2015 |Jan Kaliba, Vojtěch Man |Fotbal

Kdyby se Spartou lépe zvládl letošní fotbalové jaro, asi by teď její hráče připravoval v Německu na zítřejší duel Evropské ligy proti Schalke. Místo toho ale Vítězslav Lavička našel trenérské angažmá u reprezentace do 21 let a dnes zažil nostalgický návrat do Chrudimi. Trénink, kterého se účastnil, byl odměnou místním středoškolákům za vítězství v celorepublikovém Poháru Josefa Masopusta.