Chrudimské nemocnici chybí lékaři. Přes prázdniny nejspíš zavře lůžka na interním oddělení

Nemocnice v Chrudimi v létě pravděpodobně omezí poskytovanou péči. Zdravotnické zařízení má velké problémy s nedostatkem personálu. Může to znamenat i to, že pacienti budou muset cestovat do sousedních Pardubic. Zároveň ve městě vzniká petice, která požaduje obnovení plného provozu jako v období před pandemií koronaviru. Upozornil na to Český rozhlas Pardubice.

