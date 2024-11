Nejen konopí, i špionáž či šíření domácí pornografie. 5 hlavních novinek, u kterých se změní tresty

Nově bude trestné šíření domácí pornografie, která se zveřejní bez souhlasu všech zúčastněných. A nejen to. Reforma trestního práva, kterou ve středu schválila vláda, přináší změny týkající se pěstování konopí nebo v oblasti špionáže. Tam půjde podle novely trestat i za vyzvídání neutajovaných informací pro cizí rozvědky. Server iROZHLAS.cz přináší pět stěžejních novinek, které návrh z dílny ministerstva spravedlnosti zavádí. Praha 7:00 15. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nově bude trestné šíření domácí pornografie, která se zveřejní bez souhlasu všech zúčastněních (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

1. Domácí pornografie

„Jde o to, když nějaká dvojice natáčí v době svého dobrého vztahu intimní scény, pak se rozejdou a ten druhý to dá na sítě a bez souhlasu toho druhého to šíří, tak to bude trestným činem,“ vysvětlil ve středu na tiskové konferenci po jednání vlády ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS), co se myslí novým postihem za nekonsenzuální pornografii.

Za nový trestný čin s názvem „zneužití identity k výrobě pornografie“ tak budou hrozit až dva roky vězení. „Prostřednictvím nového trestného činu se reaguje mj. i na technologický pokrok, který s sebou přináší nové hrozby zásahů do zájmů chráněných trestním zákoníkem, v tomto případě se reaguje na problematiku tzv. nekonsenzuální pornografie,“ píše se v důvodové zprávě.

‚Naše trestání je nemoderní.‘ Vláda schválila reformu trestního práva, včetně pravidel pro konopí Číst článek

Zvyšuje se také postih za takzvané předsudečné násilí. „To je dnes hodně evropské téma. Jeden příklad za všechny: pokud se ukáže, že někdo cílené útočí na zdravotně postižené, tak bude postihován přísněji, než tomu bylo doteď,“ přiblížil Blažek.

2. Špionáž ze soukromí

Jako nový trestný čin zavádí novela trestního práva také neoprávněnou činnost pro cizí moc. Jinak řečeno: špionáž pro zahraniční rozvědky, která se týká soukromých či neveřejných informací ohrožujících bezpečnost České republiky. Dosud bylo trestné vynášení pouze utajovaných informací.

Kvůli rozšíření trestů v oblasti špionáže dlouhodobě na zákonodárce apelovala Bezpečnostní informační služba. V roce 2015 dokonce sepsala nový trestný čin s názvem Zpravodajská činnost pro cizí moc, který měl trestní stíhání za špionáž nejen utajovaných informací umožnit. Ten kvůli časové tísni ale tehdy neprošel.

Mezeru v zákoně nedávno připomenula kauza Vrbětice. Policie totiž chtěla obvinit jednu z aktérek, Elenu Šapošnikovovou kvůli tomu, že „úmyslně a vědomě napomáhala ruské vojenské rozvědce“. Státní zástupce ale případ odložil, policejní konstrukce se podle něj neprokázala, žena navíc pracovala pouze s neveřejnými informacemi a za to by ji stejně nešlo podle platné legislativy stíhat.

Šibeniční termín? ‚Věřím, že se to do voleb stihne. Projednám to s opozicí,‘ říká Blažek k trestní reformě Číst článek

3. Alimenty bez vězení

Vláda v rozsáhlé reformě trestního práva opřené o programové prohlášení koalice klade důraz na alternativní tresty včetně peněžitého a částečně dekriminalizuje některé činy. Například právě u zanedbání povinné výživy mají být napříště trestné jen případy, kdy neplacení alimentů vystaví vyživovaného člověka nebezpečí nouze.

Podle politologa Lukáše Jelínka může ale v důsledku peněžitých trestů vzniknout dvojí metr. „Z mého pohledu je důležitá flexibilita zákona i rozhodování soudů. Ale přestože velmi fandím alternativním trestům, znepokojuje mě důraz na peněžní tresty, poněvadž hrozí dvojím metrem pro ty, kteří se ‚vykoupit‘ mohou, a pro ty, kteří na to nebudou mít,“ popsal.

Změny v oblasti výživného se nelíbí ani opozici. Předseda sněmovního ústavně-právního výboru Radek Vondráček (ANO) by o tom chtěl mluvit přímo s ministrem Blažkem, ten se s opozicí chce sejít příští týden. „Úplná dekriminalizace zanedbání povinné výživy může zásadně ovlivnit situaci mnohých matek samoživitelek,“ uvedl Vondráček.

4. Pěstování konopí

Součástí schválených změn je i částečné uvolnění pravidel pro pěstování a držení konopí. Nově by tak mohlo být legální pěstování tří rostlin konopí a mít při sobě 25 gramů marihuany venku a 50 gramů doma.

Legálně tři rostliny a jen 50 gramů konopí? ‚Je to úlet, většina úrody se bude muset zničit,‘ říká Vobořil Číst článek

„Návrh v tomto směru přehodnocuje otázku, jaká jednání mají být vůbec trestná, a dnešní úpravu liberalizuje, kdy část jednání dnes trestných označuje za přestupky a některá jednání pak legalizuje zcela,“ uvedlo ministerstvo v předkládací zprávě.

Podle bývalého národního protidrogového koordinátora Jindřicha Vobořila (ODS) je ale návrh mimo realitu. „Na jedné rostlině lze vypěstovat 300 gramů, většina úrody se bude muset stejně zničit, jinak půjde opět o trestný čin,“ řekl Vobořil v rozhovoru pro iROZHLAS.cz s tím, že doufá, že se to během legislativního procesu ve Sněmovně upraví.

Jako nedotažené kritizují změny týkající se konopí také opoziční Piráti, kteří byli donedávna součástí vlády. „Jako Piráti budeme navrhovat ve Sněmovně změny třeba směrem k širší legalizaci konopí,“ napsal v SMS předseda jejich poslaneckého klubu Jakub Michálek.

5. Peněžité tresty

Peněžitý trest má být nově možné ukládat za jakýkoliv trestný čin. U závažných činů – například znásilnění – jej ale nebude možné uložit jako jediný trest. „Vyšší míra ukládání peněžitého trestu přitom není na úkor práv poškozených, ale právě naopak pro ně představuje jednodušší cestu, jak se domoci svých majetkových nároků,“ zdůvodňuje ministerstvo v předkládací zprávě.

Snižuje se sazba za opakovanou krádež nebo postihy za schvalování terorismu na internetu. Ministerstvo spravedlnosti si od novely trestního zákoníku a dalších právních předpisů slibuje to, že uleví přetíženým věznicím, zefektivní trestní řízení a sníží recidivu i výdaje státu.

„Pokud ke schvalování terorismu nebo vychvalování jeho pachatele dojde veřejně přístupnou počítačovou sítí, jsou za takové jednání stanoveny velice vysoké sazby – jedná se přitom o výroky na sociálních sítích, které lze spíše označit za hloupé než podněcující k páchání teroristických trestných činů,“ píše se v předkládací zprávě.

Dále bude možné uložit trest zákazu plnění veřejných zakázek, účasti ve veřejné soutěži nebo přijímání dotací bude i fyzickým osobám, nejen firmám.