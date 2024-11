Legálně tři rostliny a jen 50 gramů konopí? ‚Je to úlet, většina úrody se bude muset zničit,‘ říká Vobořil

Vláda chce zlegalizovat pěstování tří rostlin konopí pro vlastní potřebu. Počítá s tím novela trestního zákoníku, kterou má ve středu projednat. Návrh zároveň povoluje mít doma až 50 gramů konopí. Podle bývalého národního protidrogového koordinátora Jindřicha Vobořila (ODS) je to mimo realitu. „Na jedné rostlině lze vypěstovat 300 gramů, většina úrody se bude muset stejně zničit, jinak půjde opět o trestný čin,“ říká v rozhovoru pro iROZHLAS.cz. Rozhovor Praha 5:00 13. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vláda chce zlegalizovat pěstování tří rostlin konopí | Zdroj: Unsplash | CC0 1.0

Vláda ve středu projedná změnu trestního zákoníku, podle které má být legální pěstování tří rostlin konopí a mít při sobě 25 gramů konopí venku a 50 gramů doma. Dává vám to smysl? Bude to fungovat?

Všichni zkušení pěstitelé opakovaně říkají, že rostlinu můžou táhnout přes celý pokoj, a že by proto dávalo větší smysl, kdyby se to uvádělo v metrech, a ne v počtu rostlin. Další věc je, že z jedné rostliny je možné podle pěstitelů získat 300 gramů i více.

Takže pokud budou mít tři rostliny, mohou z toho mít až třeba tisíc gramů, ale můžou si nechat jenom 50 gramů. To znamená, že se tak mohou dostat do situace, kdy sklidí rostlinu, v tu chvíli vejde policie, a najednou přechovávají nedovolenou látku a ocitnou se ve stejné situaci, jako je dnes, tedy že spáchali trestný čin, za který mohou jít do vězení klidně na pět let.

Takže aby pěstitelé naplnili parametry navrhované změny, budou muset zbývající úrodu rychle zničit? Nebo jak z toho ven? Měly by se tyto nedostatky odstranit v průběhu legislativního procesu?

I když budu chtít úrodu zničit, v nějaké chvíli ji sklidím, tím se budu pohybovat na úrovni trestného činu, a až to zničím, budu se zase pohybovat v rámci zákona. Chápu, že jde v tomto případě o kompromis nejen na vládě, ale i vůči policii a státním zástupcům, musí se ale v tomto ohledu nastavit taková pravidla, aby dávala smysl a právní jistotu. Doufám, že se to ještě ve Sněmovně upraví.

Jak by to tedy podle vás mělo být nastaveno?

Buď zlegalizujeme tři rostliny, nebo zlegalizujeme tři metry. Takhle to musí zůstat a nebudeme operovat s nějakými gramy. Chápu to, že by se měly omezit gramy na veřejnosti, tam může zůstat klidně těch 25 gramů. Ale měla by se dát pryč ta formulace, která povoluje mít doma 50 gramů. To považuji za úlet. Bylo to inspirováno Německem, kde šlo o ústupek CDU/CSU, ale nevím, proč bychom měli opakovat stejnou chybu.

Tresty jako za vraždu

Výsledkem novely by však mělo být především zmírnění trestů souvisejících s pěstováním konopí, po kterém už delší dobu volají adiktologové s tím, že lidé kvůli tomu končí ve vězení někdy s těžšími tresty než násilníci. Pomůže to?

My jsme si už v roce 2010 řekli, že budeme dekriminalizovat 10 gramů. Že nebudeme zavírat lidi za mastičky. A v těch vězeních je máme stejně. Celý problém spočívá v tom, že tresty za drogové trestné činy jsou strašně dlouhé a tito lidé pak zaplňují věznice. Tvoří zhruba 14 procent vězňů. Polovička jsou přibližně ty konopné tresty, kdy si někdo vypěstoval třeba deset kytek někde v lese s minimálním obsahem THC a ano, někde to prodal. Má za to dostat dva roky, ten člověk tam ale sedí třeba na osm nebo deset let.

Regulace konopí V současné době se za množství větší než malé, které spadá pod trestný čin, považuje pět rostlin konopí nebo deset gramů sušiny. Nakládání s menším množstvím je přestupkem. Vláda ve svém programovém prohlášení slíbila, že regulace návykových látek bude odpovídat míře jejich škodlivosti.

Loni koncem dubna schválila plán boje se závislostmi do konce roku 2025, který počítá i se zavedením přísně regulovaného trhu s konopím. To opakovaně doporučila i Národní ekonomická rada vlády (NERV) ve svém materiálu s 37 opatřeními na podporu ekonomického růstu.

Podle rady extrémně represivní přístup k drogám zatěžuje rozpočet a neprojevuje se v omezení spotřeby či zmírnění škod.

Takže ano, je to krok dopředu, pan ministr (spravedlnosti Pavel Blažek z ODS – pozn. red.) se snažil to dělat jinak. Původně dal do oběhu i můj návrh, který byl výrazně radikálnější, který se dotýkal i těch spodních hranic trestních sazeb, protože nejde jenom o množství konopí, ale i o to, aby soudce mohl rozlišit, jestli má někdo 10 rostlin v lese, nebo toho vyrobí pod lampou hodně a prodá to přes nějakou síť do zahraničí. (Na Úřadu vlády pod vedením Vobořila vznikla komplexní regulace konopí s přísnými pravidly a daněním, koalice se na tom ale neshodla – pozn. red.)

Znamená to, že konopí už z pohledu státu nepředstavuje tak velké riziko pro společnost?

Z pohledu politiků ne. Je to ale symbolický krok. Státní správa si s tím umí poradit po svém. Policie a státní zástupci jsou schopni exemplárně odsoudit babičku za pěstování nebo nějakého hipíka na dlouhé vězení jako vraha. Proto je potřeba, aby ten zákon hovořil jasně a nebyly v něm žádné mezery.

Padesát gramů ve výsledku ale není vůbec málo, když hovoříme o vlastní spotřebě. Z jednoho gramu je možné získat třeba 5 jointů? Nepočítá se pak vlastně už dopředu s tím, že lidé budou přebytky šířit dál?

Tak si vezměte případ Martiny Kafkové, to je paní na vozíku (s těžkou formou roztroušené sklerózy – pozn. red.). Ona říká, že užívá měsíčně, aby utlumila bolesti, 150 gramů. Teď jsem taky mluvil s klukem na vozíku, který nemůže hýbat ani rukama, tak si ani sám nic vypěstovat nemůže, tam už je potřeba nějaká delegace v rámci třeba konopného klubu, aby to bylo kontrolovanější a byly z toho taky nějaké daně. Teď to jede celé v šedé ekonomice.

Primární záměr této novely je, abychom netrestali lidi za to, že si vypěstují doma rostlinu, a neposílali je do vězení na dlouhá léta. Takže máme povolit buď jednu rostlinu, nebo těch 300 gramů, což odpovídá úrodě jedné rostliny, nebo třeba metr čtvereční, ale musí to být srozumitelné, musí tam být právní jistota.

Národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil | Foto: Jiří Koťátko | Zdroj: CNC / Profimedia

Konopí na ústupu

Pokud vláda novelu schválí, bude to závod s časem, aby stihla projít legislativním procesem do parlamentních voleb. To znamená, že asi nebude příliš času na nějaké větší diskuse. Je to správně?

Možná to vyžaduje čas na nějakou důkladnou debatu. Já si ale myslím, že to, jak je to postavené nyní, je vcelku zřejmé. Každý laik pochopí, že ve chvíli, kdy sklidím rostlinu, jsem zase v trestném činu, dokud ji nezničím. Pokud bude Poslanecká sněmovna jednat neideologicky a pragmaticky a bude to chtít schválit, tak prostě tohle musí odstranit jako první věc. U snížení těch trestní sazeb, hlavně u těch spodních, ale chápu, že to může být složitá debata.

Jindřich Vobořil Jindřich Vobořil (ODS) je přední odborník na drogovou problematiku. Působil jako národní protidrogový koordinátor. Letos po dohodě s premiérem Petrem Fialou (ODS) ve funkci skončil, je však stále expertním poradcem při Úřadu vlády. Nyní se angažuje především ve sdružení Podané ruce, které poskytuje adiktologické služby pro osoby se závislostí.

Platí, že vy sám se budete snažit prosadit vaše řešení, které jste připravil ještě na Úřadu vlády?

Mám ten pozměňovací návrh připravený. Už o tom s některými poslanci mluvím a doufám, že se toho některý z nich ujme.

Pokud tato vládní novela projde, dá se podle vás očekávat, že pak se spotřeba konopí zvýší? Podle aktuální výroční zprávy o nelegálních drogách si jen za letošek konopí vzalo zhruba milion lidí.

Já myslím, že ne. V České republice je užívání konopí už na ústupu. My jsme vyskakovali ze všech tabulek, v posledních letech ale rekreační užívání leze dolů, co roste, je samoléčba, z čehož jde ve 40 procentech o seniory, takže tam by to možná narůst mohlo, ale je to něco, co nás trápí?

Rizikové užívání by nás tedy „trápilo“ hlavně u mladých lidí. Dá se říct, že v této věkové skupině bylo konopí vytlačeno jinými látkami typu kratom nebo HHC?

Ano, to se přesně děje. Trh různě substituuje nelegální drogy za legální, i naopak, do toho přichází nové látky a vytlačují se ty tradiční. Nemluvím jenom o alkoholu, ale třeba i o lécích, které se už neužívají.