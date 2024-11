Michailidu: Vypěstovat ano, sklidit ne. Vládní návrh pravidel nakládání s konopím podporuje ilegální trh

Novela trestního zákoníku povoluje pěstování až tří rostlin konopí pro vlastní potřebu. „Z mého pohledu se nejedná o návrh, který by byl dobrý. Člověk, který si legálně vypěstuje tři rostliny konopí, je nebude moct legálně sklidit,“ říká v rozhovoru pro Radiožurnál biochemička a bývalá členka Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí Jana Michailidu. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 0:10 15. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jana Michailidu | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas Plus

Byla jste vedoucí meziresortního programového týmu Návykové chování. Jak se díváte na pasáž vládou schválené novely trestního zákoníku o tom, že by bylo legální pěstování nejvýše tří konopných rostlin s obsahem THC nad 1 % a držení nejvýše 25 g konopí venku a 50 g doma?

S ministerstvem spravedlnosti jsme pracovali na lepší variantě, která by dávala větší smysl. Bohužel tento návrh, který bude předložen sněmovně, vychází i z kompromisů s Nejvyšším státním zastupitelstvím a s policií České republiky. Je to výsledek kompromisu s velmi konzervativními částmi zúčastněných stran.

Z mého pohledu se nejedná o návrh, který by byl dobrý. Člověk, který si legálně vypěstuje tři rostliny konopí, je nebude moct legálně sklidit. V okamžiku, kdy tři rostliny sklidí, okamžitě se bude dopouštět trestné činnosti.

Návrh umožňuje vypěstovat až tři rostliny, kdy ale každá může podle odborníků vyprodukovat až 300 g. Z toho tedy vychází pirátský požadavek, aby bylo legálních 900 g?

Nejprve jsme měli koaliční shodu, která vyšla z několika koaličních rad, kdy jsme jako konečný návrh stanovili tři rostliny konopí a 600 g. Vycházeli jsme z konzervativního odhadu 200 g na rostlinu a následně 30 g u sebe mimo obydlí.

Tato koaliční shoda ale bohužel neměla dlouhého trvání a okamžitě po jejím vzniku byla zpochybňována těmi, kteří nechtějí žádný posun. A výsledek dnes vidíme.

Věříte, že v požadavku legálních 900 g mohou vaši bývalí kolegové z Pirátů získat podporu i u opozičních poslanců?

Bude to těžké. Pro naše jednání o konopných změnách jsme za celou dobu neměli podporu ani ANO, ani SPD. Je otázka, zda se to povede nyní. Myslím si, že to moc velkou naději na úspěch nemá. Nicméně jako pozitivní vidím to, že se stále budeme snažit, aby návrh dával větší smysl.

Riziko pro samopěstitele

Menší prohřešky by byly podle vládního návrhu pokutovány. Až šest měsíců vězení by hrozilo za více než pět rostlin, 50 g látky venku nebo 100 g doma. Co si o tom myslíte?

Pro samopěstitele to bude znamenat velké riziko. Už teď, když sklidí tři legální rostliny, budou přesahovat zákonnou mez pro trestný čin. Už to nebude na posouzení soudu, bude to automatické.

Vládní návrh zlepšuje situaci pro uživatele, kteří si opatřují konopí na ilegálním trhu, protože ti si většinou nakupují v množstvích menších než 100 g, ale pro samopěstitele, které jakoby opečovává, naopak staví do horší situace.

Podle letošní výroční zprávy o nelegálních drogách konopí čistě jenom k samoléčbě v posledním roce užilo asi 600 000 lidí nad 15 let. Souhlasíte s poslancem Ivanem Bartošem, že takto konopí zůstává dál nedostupné pro lidi, kteří ho užívají k léčbě?

Návrh jednoznačně nahrává podpoře ilegálního trhu, protože bude bezpečnější si opatřit konopí nelegálně a mít ho doma méně než 100 g než vypěstovat si tři rostliny a nechat si úrodu.

My dlouhodobě kritizujeme, jak nedostupné je konopí pro léčebné použití v Česku. Je spousta pacientů a uživatelů, kteří se k léčebnému konopí stále nemohou dostat, a potřebují se zásobit jinými způsoby. Samozásobení je ale znevýhodněno oproti podpoře ilegálního trhu.

Podíl dospívajících, kteří mají zkušenost s konopnými látkami, klesá. Zatímco v roce 2007 jich bylo 45 %, v posledních letech jich je kolem 30 %. Je to tím, že teď je mezi nimi v módě kratom?

Mladí lidé experimentují s různými látkami. Nejedná se jenom o konopné látky nebo o kratom. Jsou tam i nelátkové závislosti, například digitální závislosti, které jsou z hlediska veřejných zdravotních dopadů zcela přehlíženy. Dopady jsou ale velké a my je uvidíme velmi brzo.

