Za konopí bývá vězení, proti alkoholu je neškodné. Pivo ať stojí v Praze 80 korun, říká Michailidu

Česká pirátská strana chce více regulovat alkohol a snížit jeho spotřebu. Na etiketách alkoholických nápojů by se třeba měly objevit varovné obrázky podobné těm, jaké známe z krabiček cigaret. „Zároveň si myslíme, že je potřeba regulovat i přímo prodej alkoholu. Například pouze se speciální licencí a ne úplně všude,“ uvádí expertka Pirátů na problematiku závislostí Jana Michailidu pro Český rozhlas Plus. Interview Plus Praha 18:11 23. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jana Michailidu | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas Plus

Jedním z nástrojů je podle Michailidu zvýšení daňového zatížení alkoholu. Ovšem s ohledem na to, aby se zároveň nerozvinul černý trh, případně aby si lidé nezačali pro alkoholické nápoje jezdit do zahraničí.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jana Michailidu, expertka Pirátů na problematiku závislostí, členka Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí

„Myslím, že třeba pro Prahu by byla relevantní cena mezi 70 až 80 korunami za půllitr piva. Ale je třeba brát v úvahu celorepublikový kontext. Pro začátek je třeba se soustředit na zdanění tichého vína,“ zdůrazňuje členka Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí.

Další prostor pro regulaci vidí Michailidu i v reklamě. Tam podle ní dochází k porušování platné legislativy, která stanovuje, že alkohol nesmí být spojován s úspěšným životním stylem a reklama nesmí cílit na osoby mladší 18 let.

„To, že omezíme reklamu na alkohol v televizním a rozhlasovém vysílání mezi 6. a 20. hodinou, je to úplné minimum, které můžeme udělat,“ navrhuje s tím, že postupnými kroky je třeba začít řešit také reklamu na internetu nebo sponzorování sportu ze strany výrobců alkoholu.

Hollan: Odchod Vobořila může ohrozit protidrogovou politiku. Stabilizaci by zajistila nová legislativa Číst článek

Reflexe škodlivosti

Z výnosů spotřební daně na alkohol by se podle Pirátů měly financovat léčebné služby včetně rozšiřování kapacit zařízení. „Spotřební daně existují kvůli negativním externalitám, které by měly pomáhat sanovat. Bohužel pro účelové vázání daní neexistuje dostatečná podpora,“ připouští Michailidu.

„Absolutně nedává smysl, že na celou protidrogovou politiku jde pouze 300 milionů korun. Přitom zdanění psychomodulačních látek, které se nám v tomto období podařilo prosadit, by mohlo přinést miliardy do státního rozpočtu. A my budeme bojovat za to, aby tyto peníze šly na léčbu a prevenci,“ deklaruje Pirátka.

Všichni politici včetně těch opozičních si podle ní uvědomují, že alkohol představuje problém. Liší se ale v názorech, jaká opatření zavést.

„Nebylo by dobré zkoušet alkohol zakazovat, zákazy nefungují. My chceme vycházet z vědeckého poznání. Není každá látka stejně škodlivá ani návyková, ale alkohol patří mezi ty nejnebezpečnější. A naše regulace to vůbec nereflektuje,“ upozorňuje.

Poukazuje přitom na příklad konopí, které označuje ve srovnání s alkoholem za prakticky neškodné. „A to je zakázané, lidé kvůli němu chodí do vězení. Pouze se snažíme narovnat situaci i s ohledem na škodlivost té které látky,“ uzavírá.

Poslechněte si celý rozhovor v Interview Plus, audio je v úvodu článku.