Nařízení k látce HHC vyšlo ve Sbírce zákonů. Zákaz začne platit od středy a za držení hrozí až osm let

Ve Sbírce zákonů v úterý vyšlo vládní nařízení, které řadí kanabinoidy HHC a další dvě podobné psychoaktivní látky HHC-O a THCP mezi zakázané návykové látky, jejichž držení i prodej je trestný. Zákaz bude platit od následujícího dne po zveřejnění, tedy od středy. Kontrolovat ho může policie, celníci, hygienické stanice a Státní zemědělská a potravinářská inspekce. Za držení látky hrozí až 15 000 korun pokuty, při velkém množství i osm let vězení. Praha 22:44 5. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jejich prodej by byl povolený u registrovaných prodejců, v kamenných provozovnách a jen dospělým | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Vláda přistoupila k regulaci poté, co se začaly objevovat častěji případy, kdy skončili děti nebo mladiství v nemocnici zejména po požití cukrovinek s HHC, které nejsou označeny jako potraviny.

HHC bude zakázané od středy. Za držení hrozí pokuty, prodej může být trestán i vězením Číst článek

Nařízení obsahuje seznam zakázaných drog, do nějž jsou nově přidané i HHC, HHC-O a THCP, uvedeny jsou i jejich další názvy a chemické složení. V poznámce je uvedená výjimka ze zákazu dvou z těchto látek v technickém konopí.

„Pokud je obsažena v rostlině technického konopí, technickém konopí, konopí extrakt a tinktura a přípravku z technického konopí v množství nižším než 0,3 procenta,“ uvádí dokument. Na potraviny se výjimka nevztahuje.

Na způsobu regulace těchto látek nebyla ve vládní koalici shoda, jiný navrhovali Piráti i vládní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil (ODS).

Varovali před tím, že zákaz tří látek povede ke vzniku nových nezakázaných s drobně pozměněným chemickým složením, ale stejnými účinky. Někteří prodejci už ale nabízejí nové produkty s chemicky podobnými látkami.

Zákaz HHC? Máme závažnější problémy, ale všechno je potřeba řešit, říká protidrogový koordinátor Vobořil Číst článek

„Nové látky, které se objevují, jsme připraveni na tento seznam také zařadit,“ řekl v úterý mluvčí ministerstva zdravotnictví, které návrh na zařazení podalo, Ondřej Jakob.

Od roku 2025 by i tři zakázané látky měly být zase dostupné. Poslanci projednávají změnu zákona o návykových látkách, který pro ně vytváří novou kategorii psychomodulačních látek.

Jejich prodej by byl povolený u registrovaných prodejců, v kamenných provozovnách a jen dospělým. S tím počítá i v úterý zveřejněné nařízení, jedno z jeho ustanovení tři nově přidané látky k 1. lednu 2025 ze seznamu odstraňuje. Na program sněmovního zdravotního výboru by novela měla přijít do konce března.