Barrandovský most byla unikátní stavba doby. Dodnes je jedním z nejdůležitějších dopravní uzlů v Praze

V pondělí začíná rekonstrukce Barrandovského mostu – dopravně nejvytíženější komunikace Česka. Řidiči po ní přejíždí Vltavu už 40 let. Pro dopravu – a nejen v hlavním městě - je to vedle Nuselského, jeden z nejzásadnějších mostů. A je to taky unikátní stavba v kontextu doby. Praha 12:50 15. května 2022 Barrandovský most se skládá ze dvou mostů vedle sebe, které stojí na společných pilířích

Že po něm projede víc než 140 tisíc aut za den, že se stane v podstatě dálničním průtahem Prahou, to z jeho projektantů asi nikdo nepředpokládal ani v nejodvážnějších myšlenkách.

„Most Antonína Zápotockého je unikátní architektonický skvost. Je to vlastně soubor 15 mostů,“ hlásil z otevření druhé části mostu v listopadu 1988 tehdejší redaktor rozhlasu Stanislav Benda. Barrandovský most byl naprosto zásadní, už když ho projektanti v 70. letech začali připravovat.

„Dopravně je to opravdu to nejdůležitější, co nejen tady v Praze, ale i v České republice, máme,“ říká Lukáš Vráblík z Katedry betonových konstrukcí fakulty stavební ČVUT. Barrandovský most byl součástí nového základního komunikačního systému.

„Zajišťuje propojení mezi vnitřním okruhem, přes strakonickou radiálu napojení na vnější městský okruh a přes výstupní Barrandovskou v podstatě směrem nahoru přes Barrandov zase na vnější městský okruh na dálnici D5. To znamená, že jeho role je naprosto nezastupitelná,“ dodává.

Stavařský oříšek

Jak přemostit Vltavu a napojit všechny tyto silnice, byl pro odborníky oříšek. Z návrhů nakonec vyhrál ten šikmý. Jsou to vlastně dva mosty vedle sebe, které stojí na společných pilířích. Jen na pouhé čtvrtině své délky je most stejně široký.

„Na zbytku té geometrie je tam změna tloušťky, změna výšky konstrukce, odpojovací rampy, připojovací rampy. Takže nesmírně složitá věc,“ vysvětluje Vráblík.

V nejužším místě jsou v každém směru čtyři jízdní pruhy, místy pět a po stranách vede stezka pro pěší a cyklisty. Při pohledu z výšky most vypadá jako písmeno S. Poznají to ale i řidiči, protože se na mostě mění příčný sklon vozovky.

Použití předpjatého betonu

Barrandovský most stejně jako o několik let starší nuselský most jsou postavené z předpjatého betonu. V 70. letech to byla ještě poměrně nová technologie. Využívá toho, že napjatá ocelová lana zvyšují pevnost betonu a omezují jeho prohýbání.

„Pokud se podaří zajistit dostatečná ochrana předpínací výztuže proti korozi, proti průniku agresivní vody, proti solance, která se používá k solení jako chemické rozmrazovací postřiky, tak pak je všechno v pořádku a je to opravdu inženýrsky a ekonomicky vlastně to nejvýhodnější, co s betonem můžeme udělat,“ dodává Vráblík, odborník na betonové konstrukce fakulty stavební ČVUT.

Zajímavostí je také maximální rozpětí Barrandovského mostu, které je 70 m, což je na tehdejší i dnešní dobu poměrně hodně.