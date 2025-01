Archeologové našli v Ústí nad Labem tábořiště lovců mamutů. Nálezy jsou možná až 30 000 let staré

V Ústí nad Labem se archeologům podařil unikátní objev. Na místě budoucího justičního paláce objevili víc než 2,5 metru pod okolním terénem tábořiště lovců mamutů. Nálezy podle odborníků odpovídají době, kdy na jižní Moravě vznikala Věstonická Venuše – jsou tedy až 30 000 let staré. Ústí nad Labem 22:31 31. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Archeologové našli v Ústí nad Labem tábořiště lovců mamutů | Foto: Jan Bachorík | Zdroj: Český rozhlas

„Pracuje se ostrou motyčkou, kterou tu hlínu po kouskách škrábete, a to jen do chvíle, než se dojde ke kosti. Pak přijde na řadu dřevěná nebo kostěná špachtle,“ přibližuje práci archeologa Jan Zima, zatímco dál odkrývá až 30 000 let starou minulost.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Archeologové našli v Ústí nad Labem tábořiště lovců mamutů. Nálezy jsou podle odborníků možná až 30 000 let staré

„No, vidíte – a máme třináctého mamuta,“ doplňuje jeho slova ředitel Ústavu archeologické památkové péče Severozápadních Čech Petr Lissek. Podle něj je ústecké naleziště unikátní.

„Jsme na tábořišti lovců mamutů. To znamená, že jsme v místě, kde docházelo ke zpracování těch ulovených zvířat a využívání nejen masa a tuku, ale i těch kostí, a to až takzvaně do morku,“ vysvětluje Lissek.

Ústecké naleziště se dá podle něj srovnat třeba s jižní Moravou. „Je to to vrcholné období lovců mamutů, které známe díky těm slavným jihomoravským lokalitám, jako jsou Dolní Věstonice a Pavlov. Jsme ve stejném čase, ve kterém byla vyhotovena Věstonická Venuše,“ přibližuje Petr Lissek.

Vedle kostí mamutů našli archeologové zatím i jelenovitou zvěř nebo zub srstnatého nosorožce.

Na místě současného výzkumu vyroste justiční palác, který nabídne zázemí nejen ústeckým soudům, ale také státnímu zastupitelství.

Audiozáznam reportáže si můžete pustit v úvodu článku.