‚Havíři, vzbuďte se!‘ Místem, kam sametová revoluce dorazila snad nejpozději, byla Karviná

Místem, kam sametová revoluce dorazila snad nejpozději, byla Karviná

Před 35 lety se už všude kolem něco dělo, jen v Karviné nic. „Byl to takový kraj, kde se lámaly rekordy. A my jsme si říkali, že musíme probudit i ty naše havíře,“ vzpomíná Apostolis Konstantinidis. Tehdy se rozhodl, že to tak nenechá, a ze skromné demonstrace na náměstí byl první protestní pochod Karvinou.

„Na tom náměstí nás bylo asi třicet. A potom, když už jsme udělali ten okruh, končili jsme u OV KSČ, tak už nás bylo nějakých tři sta. A křičeli jsme: Havíři, vzbuďte se! Někteří nám nadávali, ale někteří měli pochopení a mávali na nás,“ vypráví Konstantinidis.

Dodnes si schovává zažloutlé dokumenty, které ukazují, že i tady se našlo pár odvážných. Ukazuje podpisy lidí, kteří před pádem komunismu žádali propuštění Václava Havla z vězení. „Posílali jsme to na vědomí Husákovi, Adamcovi, Gorbačovovi, dokonce Zacharovovi,“ vzpomíná.

Činorodý muž s řeckými kořeny, kterému přátelé říkají Ben, taky ze zahraničí pašoval v pracích prášcích samizdatovou literaturu a už v roce 1985 využil tehdejší zákony a začal podnikat jako kameník.