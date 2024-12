Předmostí u Přerova jako místo senzačních objevů i archeologických tragédií

Na první pohled Předmostí rozhodně nepřipomíná místo, kde by se odehrávaly velké věci. Mezi paneláky socialistického sídliště se žije běžným životem. Děti chodí do školy, rodiny jsou na procházkách se svými pejsky. A přesto všichni tuší, že kráčejí po zemi, která před necelými třiceti tisíci lety patřila pravěkým lidem.

Balvan s cedulí upozorňuje na místo pravěkého naleziště | Foto: Tomáš Kobza | Zdroj: Český rozhlas

Právě pravěcí lidé z období lovců mamutů zde žili ve velkých skupinách. Když poprvé začali výzkumníci na konci 19. století prozkoumávat Předmostí, nalezli v lokalitě Skalka celosvětovou raritu. Hromadný hrob dvaceti lovců ve velmi dobrém stavu. Toto místo lze jednoduše poznat i dnes. Je totiž označeno masivním balvanem, starým jako pohřebiště samo.

Dvacet koster pravěkých lidí, natož na jednom místě, byla a je pro vědce naprostá senzace. Dodnes se jedná o největší objevenou skupinu koster lidí anatomicky moderního typu z tohoto období. Bohužel si je ale už nemůžeme prohlédnout. Lovce mamutů z Předmostí totiž potkal i po smrti tragický osud.

Cenný objev zmizel v plamenech

Ještě než byly vyvinuty moderní technologie, které by pomohly kostry důkladně zanalyzovat a vědecky prozkoumat, byl tento pravěký poklad převezen na nové místo. Kvůli obavám o bezpečnost naleziště bylo všech dvacet koster v roce 1943 převezeno do komplexu zámku v Mikulově. To ale odborníci ještě nevěděli, že tím zpečetili jejich osud.

Při osvobozování Mikulova totiž nacisté při útěku zámek zapálili a ten celý lehl popelem. Společně s nádhernou barokní budovou zmizelo v plamenech všech 20 koster lovců mamutů a na rozdíl do zámku, který byl po válce obnoven, archeologické nálezy byly ztraceny nadobro.

Kresby na stěnách Památníku lovců mamutů zachycují pravěké výjevy | Foto: Tomáš Kobza | Zdroj: Český rozhlas

Mamuti a zase mamuti

Lidské kosterní pozůstatky ale nejsou to jediné, co se v Předmostí našlo. Pokud se přesuneme jen několik metrů od lokality Skalka, ocitneme se u Památníku lovců mamutů. V zastřešeném pavilonu si můžete prohlédnout autenticky dochované naleziště, jak ho viděli i jeho objevitelé, na stejném místě i v té samé poloze.

V řadě vrstvy spraše zde leží několik desítek zvířecích kostí. Najdeme zde například soba polárního, lva jeskynního, pratura a koně sprašového. Nejvíce se tu však našlo kostí mamutů. A to až přes tisíc kompletních skeletů tohoto obrovitého zvířete.

O tom, že předmostské naleziště nevydalo ještě všechny své taje, svědčí i nález z roku 2007. „Pod úrovní svahu předmostského návrší objevili přerovští archeologové část mamutího klu, který dosahoval mimořádných rozměrů. Na délku měří až 190 centimetrů a najdeme ho v přerovské zámku,“ říká odborník na archeologii Aleš Dreschler z Muzea Komenského v Přerově.

Odborníkům není dodnes jasné, jestli takové množství pravěkých chobotnatců zemřelo z přirozených příčin, nebo zda se jednalo o odpadiště, které používali lovci mamutů pro své úlovky, aby se zbavili zápachu a nemocí.

Zvířecí kosti zachovalé v praši, přesně tak, jak je archeologové našli | Foto: Jana Zemková | Zdroj: Český rozhlas

Ani zde ale brzké objevení naleziště nepřálo uchování artefaktů. Předmostí, jak můžeme pozorovat i dnes, se stávalo čím dál více průmyslovým místem a archeologické nálezy ustoupily rozvoji města. Při těžbě cihlářské hlíny byly například odkryté nálezy sešrotovány Hanáckými cukrovary, které používaly nalezené kosti jako katalyzátor při výrobě cukru.

Pěší okruh po stopách lovců mamutů

Mystická atmosféra z minulosti se i přes ztrátu mnoha cenných objektů nevytrácí. Panelákové prostředí zpříjemňují pravěké kresby mamutů a jejich lovců po celém Předmostí.

Jednu z maleb bychom našli i u vchodových dveří do paneláku | Foto: Tomáš Kobza | Zdroj: Český rozhlas

V místním muzeu je možné kromě modelů pravěkých lidí spatřit i nejznámější relikvii Předmostí, a to geometrickou rytinu ženy na mamutím klu. Jedná se o venuši, jenže v netradičním stylu. Většina tehdejších venuší byla vyrobená ve formě trojrozměrné figurky, zatímco u té Předmostské se jedná o rytinu. Proto se ji často přezdívá také venuše geometrická.

Ze začátku nenápadné, ale ve skutečnosti zajímavé Předmostí, je místo, které se do dějin světa neodmyslitelně zapsalo. A třeba jeho příběh nemusí být ještě celý u konce. „Věřím, že se u nás ještě něco najde. Je vzrušující představa, že by pod naším domem mohlo někdy vzniknout taky archeologické naleziště,“ polemizuje jeden z obyvatel nad otázkou, co bude dál.