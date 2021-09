V místě budoucího silničního obchvatu Doudleb nad Orlicí našli archeologové pravěké sídliště

Archeoložka Muzea Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou Martina Beková právě dodiktovala potřebné údaje svému kolegovi a vylezla doslova z jámy hluboké přes dva metry. Těch je tady několik.

Popojdeme dál mezi nejrůznějšími vykopávkami. „Nejstarší pomůckou, která se používala pro třídění nálezů v čase, byly převažující kamenné nástroje. A támhle právě vidíme převažující kamenný nástroj. Je to sekerka, která kouká přímo z toho profilu. Takže ji tam zatím necháváme, než skončíme dokumentaci. Potom ji teprve vyndáme."

„Ale už víme, že je to broušená sekerka, vytvořená z oblíbené suroviny, která se používala na sklonku doby kamenné. Tedy víme, že tento nález vznikl někdy na přelomu mladší a pozdní doby kamenné."

Když jsem byla v místě budoucího obchvatu Doudleb nad Orlicí naposledy, tak jsme byli o několik set metrů blíž městu. Tady to ovšem vypadá úplně jinak. Je tu mnohem víc jam a výřezů. Asi tady kvetl život.

„Jsme na nejbohatší části nálezů v místě obchvatu. Jsou tu desítky až stovky kůlových jamek na lidském sídlišti. Jsou to pozůstatky nadzemních obydlí, které byly ukotveny na jednotlivých dřevěných sloupech. Byla to nějaká lehčí konstrukce, v určitých dobách to byly jen vypletené větve omazané hlínou. Později byla na těch kůlech přitlučena prkna, takže to už byly takové sruby opět omazané hlínou."

„Míchá se nám tady několik období dohromady. Minimálně je zde oněch 4500 roků před Kristem, potom období nějakých 800 let před Kristem, to je starší doba železná, tady je kultura popelnicových polí. A potom tu máme několik věcí, které zřejmě patří do mladého Říma, to je období 250 až 300 let našeho letopočtu."

Přesunuli jsme se za kolegyní, archeoložkou Míšou Martínkovou. Tu jsme zastihli nad půlkulatou jámou. „Momentálně začišťuji archeologický objekt, jde o jednoduchou, klasickou kůlovou jámu. Je to sice standardní objekt, nicméně zde na naší ploše se objevily objekty, které jsou méně časté. Jedná se například o sila."

„A nám se podařilo prozkoumat jedno silo s pozůstatky dřev. Pravděpodobně šlo o dřevěnou konstrukci, jejíž stav byl tak dobře zachovalý, že tohle dřevo půjde zřejmě analýzou určit. Takže se velmi těšíme na další informace," dodává Míša Martínková.