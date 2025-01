Terorista Šakal pobýval roku 1986 v Československu. StB se ho snažila vypudit, odhaluje spis

Kdysi patrně nejhledanější terorista světa řečený Carlos Šakal v červnu 1986 pobýval v komunistickém Československu a místní tajná policie Státní bezpečnost (StB) ho nabádala k opuštění země z obav ohledně jeho pověsti a metod. Píše to na základě zjištění z archivů StB expertka na tajné služby Daniela Richterová z londýnské Královské koleje ve své nové knize Watching the Jackals (Pozorování šakalů), o níž informoval deník The Guardian.

Londýn 17:22 27. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít