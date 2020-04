Vražda Thomase Becketa se odrazila i v alpských ledovcích, zjistili vědci. Souvisela s těžbou stříbra

Alpské ledovce už v minulosti odhalily nejedno tajemství evropských dějin - například slavnou ledovou mumii pravěkého lovce zvaného Ötzi.

‚Je to, jako když vyndáte špunt a vypustíte vanu.‘ Ledovec v Grónsku se trhá, zkoumají ho drony Číst článek

Tělo zavražděného arcibiskupa Thomase Becketa ale vědci v alpském ledu nenašli. V ledovci objevili usazeniny olova, jehož výpary se před osmi sty lety dostaly do ovzduší a vítr je odnesl až do švýcarských hor. A protože jádro ledovců má podobnou strukturu jako letokruhy stromů, vědci z nich dokázali vypozorovat intenzitu těžby stříbra ve středověké Anglii. Píše to studie zveřejněná ve vědeckém časopise Antiquity, zmíněná na webu britské BBC.

Vědci vycházeli z toho, že olověné výpary se uvolňují do vzduchu během těžby a výroby stříbra středověkými metodami. A zjistili mimo jiné, že znečištění tímto kovem bylo ve 12. století podobné jako později během průmyslové revoluce.

Pomocí zmíněných ledových letokruhů pak intenzitu usazenin olova v ledovci porovnali s daňovými výnosy ze stříbra ve středověké Anglii a zjistili, že se pozoruhodně shodují. Mimo jiné proto, že převažující směr větru odnášel znečištěný vzduch z Anglie až do Švýcarska, kde se vše uložilo do ledu.

Ledovce po celém světě tají, někde ustoupily i o kilometr. ‚Záběry jsou děsivé,‘ říká klimatolog Číst článek

A právě těžba stříbra souvisí s vraždou arcibiskupa. Thomas Becket stál v čele anglické katolické církve, která v té době běžně spolupracovala s královskými úředníky tehdejšího anglického krále Jindřicha II. Kvůli sporu mezi Jindřichem a Becketem ale spolupráce ustala a církev odmítla státním úředníkům pomáhat. A právě to se projevilo i na těžbě a výrobě stříbra - což dokazují jak anglické daňové záznamy, tak i usazeniny v alpských ledovcích.

Král Jindřich se netajil tím, že by se Becketa rád zbavil a skupinka jeho věrných rytířů Becketa v roce 1170 brutálně zavraždila – setnuli mu hlavu. Tehdejší katolickou církev v čele s papežem to pobouřilo a král Jindřich si musel kněží udobřit. Mimo jiné stavbou početných klášterů - a to se zase projevilo v intenzivní těžbě stříbra, která se znovu promítla i do usazenin v alpských ledovcích.