Zřejmě poslední dochovaný vzkaz. Srpnovou okupaci Československa připomíná v Brně pamětní deska

Okupanti, domů. Jeden z mnoha nápisů v ulicích Brna, které se objevily po 21. srpnu 1968. Obyvatelé města vyslali jasný vzkaz vojskům Varšavské smlouvy, která vtrhla do Československa. Většina takových nápisů už neexistuje. Toho zřejmě posledního a zašlého si v Merhautově ulici všiml jeden z obyvatel. Upozornil na něj loni muzejníky a ti k němu proto připevnili pamětní desku.

„Je tam napsané azbukou ‚Okupanti, domů‘,“ říká 64letý Petr Feld. Tento nápis zná skoro celý svůj život, v Merhautově ulici se objevil, když mu bylo osm let a do Brna přijeli okupanti.

Je to v Brně zřejmě poslední autentická připomínka 21. srpna 1968, kdy do Československa vtrhla vojska Varšavské smlouvy. V jedné ulici se zachoval namalovaný vzkaz okupantům.

„Když jsem ráno přišel do kuchyně a z rozhlasu zrovna vysílali zprávy, kdy jednotliví reportéři se přemísťovali v autech z místa na místo, utíkali před ruskými pronásledovateli, tak to mně na celý život utkvělo v paměti. Pak na rohu ulice stál ruský voják a místní ženy se ho rusky ptaly, proč přišel. On říkal, že nás přišel zachránit před kontrarevolucí, což mu řekly, že tady žádná není, tak ať odejde domů,“ popisuje Petr Feld.

Pamatuje si, že vzkaz někdo namaloval na nízkou betonovou zídku, na které stojí plot před zahrádkami bytového domu č. 77.

„Za ta léta nápisy přetírali proruští kolaboranti, tak i tenhle nápis zatřeli,“ doplňuje pamětník. Nápis je velmi nízko, málokdo si ho všimne. A možná i díky tomu se zachoval. Zpod barvy začal vykukovat po sametové revoluci.

„To už lidi měli jiné problémy a tak jsem si říkal, že nebudu nikoho upozorňovat, aby to někdo náhodou nezničil.“ Jenže loni si Petr Feld všiml, že městská část dům opravuje.

Obrátil se na Institut paměti národa, aby nápis zkusili zachovat. A tam byli velmi překvapení. „Je to vlastně asi možná vůbec poslední připomínka okupace v roce 68, která zůstala ve veřejném prostoru,“ dodává brněnský ředitel institutu David Butula.

Připomínka do dalších let

Přes kolečko různých lidí a institucí se nakonec žádost dostala k Muzeu města Brna, jehož zaměstnanci nápis zakonzervovali. „Ten nápis jsme natřeli penetrací, abychom zkvalitnili povrch té omítky. Věřím, že tato připomínka bude ve veřejném prostoru dlouho,“ říká ředitel muzea Zbyněk Šolc.

A k nápisu přibude i mosazná deska. „Jednak ho překládá, protože je v ruštině, zároveň vysvětluje kontext. Bude tam mosazná pamětní deska a zároveň i vysvětlující tabule,“ říká Šolc a dodává, že pokud lidé v Brně vědí o něčem podobném, mají se na muzeum obrátit.