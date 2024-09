‚Až do prvního sněhu.‘ Krkonošský národní park chce nechat zábrany na Sněžce tak dlouho, jak to půjde

Mechanické zábrany na Sněžce a v její blízkosti zůstanou podle Správy Krkonošského národního parku nainstalované co nejdéle. Přestože hlavní turistická sezona skončila, návštěvníků přichází na vrchol stále hodně a vzácné alpínské trávníky je potřeba chránit. Hradec Králové 22:57 10. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jeden metr vysoká síť na Sněžce oddělila návštěvnický prostor od míst, kde turisté nemají co dělat | Foto: Kateřina Kohoutová | Zdroj: Český rozhlas

Podle mluvčího Správy Krkonošského národního parku Radka Drahného se sítě odstraní až s napadnutím prvního sněhu. „My se snažíme ponechat ony zábrany co nejdéle, jak to jde. Zpravidla do oněch významných státních svátků v září a říjnu. Když je například prodloužený víkend, tak ta návštěvnost na Sněžce bývá opravdu extrémní. Potom přistoupíme k tomu, že zábrany opět před zimou odinstalujeme,“ dodává mluvčí.

Co za vzácné rosliny v lokalitě roste, popsal dříve Českému rozhlasu jeden ze strážců přírody parku Michal Skalka.

„My jsme tady v té přírodě na návštěvě. A za ochrannou sítí leží alpinský trávník, není to žádná obyčejná tráva, ale super vzácná tráva. Takových je v celé Evropě velmi málo. Roste zde pampeliška krkonošská, což je endemická květina, která roste pouze na pěti místech v Krkonoších, nikde jinde na světě ji nenajdete. Druhá extrémně vzácná kytka je rozrazil chudobkovitý. A tady je jediné místo v celé České republice, kde ho můžete vidět. Opravdu jediné,“ uvedl ochránce přírody.