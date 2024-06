Ochranné sítě opět ‚zdobí‘ vrchol Sněžky. Jsou záměrně hodně výrazné, což se ale turistům nelíbí

Na vrcholu Sněžky a v jeho bezprostředním okolí jsou znovu natažené metr vysoké ochranné sítě. Správci Krkonošského národního parku jich tam nainstalovali zhruba dva kilometry a i kvůli jejich sytě červenooranžové barvě je skutečně nelze přehlédnout. Právě tuhle barvu ovšem zvolili ochránci přírody záměrně. Hradec Králové 21:41 19. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Alespoň část turistů se začala zajímat o to, co je vlastně za tou sítí tak vzácného a zvláštního, když to podle mnohých vypadá jen jako obyčejná horská louka | Zdroj: Správa Krkonošského národního parku

„Když jsme sem dávali sítě poprvé, tak to popudilo spoustu lidí. A začali se ptát, proč sem dáváme takové hnusné sítě,“ říká jeden ze strážců přírody parku Michal Skalka.

A rovnou nabízí také vysvětlení. „Tak jsme jim odpovídali, že je to proto, abyste se zeptali, abyste se také dozvěděli, proč nemůžete lézt za onu zábranu. Pro nás je to možnost dialogu s lidmi, kteří se nezajímají o ochranu přírody. Nečetli návštěvní řád parku, který, upřímně řečeno, čte málokdo. Ale ty sítě je vyprovokují a vzbudí v nich otázku,“ říká Skalka.

A skutečně, alespoň část turistů se začala zajímat o to, co je vlastně za tou sítí tak vzácného a zvláštního, když to podle mnohých vypadá jen jako obyčejná horská louka.

„My jsme tady v té přírodě na návštěvě. A za ochrannou sítí leží alpinský trávník, není to žádná obyčejná tráva, ale super vzácná tráva. Takových je v celé Evropě velmi málo. Roste zde pampeliška krkonošská, což je endemická květina, která roste pouze na pěti místech v Krkonoších, nikde jinde na světě ji nenajdete,“ popisuje Skalka.

„Druhá extrémně vzácná kytka je rozrazil chudobkovitý. A tady je jediné místo v celé České republice, kde ho můžete vidět. Opravdu jediné,“ v hlasu Michala Skalky jsou slyšet stopy emocí. Ale není se co divit, krkonošskou přírodu miluje.

„Mezi kameny tady hnízdí dva druhy severských ptáků, kteří mají rádi zimu. Linduška horská a pěvuška podhorní. A teď si představte, že ten pták tady někde hnízdí, někdo přeleze ty ochranné sítě a vyplaší toho ptáka z vajíček v hnízdě. Prostě zabrání tomu, aby pták vajíčka svým tělem zahříval. A v chladném zdejším počasí ta vajíčka velmi rychle prochladnou a to je jako byste toho ptáka zabil,“ říká Skalka.

„A jestli je těch ptáků pět nebo deset párů v celé střední Evropě, tak si dovedete představit, co jedno takové nevylíhnuté hnízdo znamená a jaký problém tím vzniká,“ vysvětluje Michal Skalka.

Ochranné sítě se prostě osvědčily, potvrzuje mluvčí Správy Krkonošského národního parku Radek Drahný. Místo stovek přestupků denně jsou to už jen jednotlivci, kteří vzkaz těchto sítí nepochopili.

Určitě pomohlo i to, že na Sněžce přibyly lavičky a návštěvníci si mají kam sednout. A objevily se i nové informační cedule. „Celý tento komplex opatření se ukázal jako velmi užitečný a účinný. Protože jsme v posledních letech na vrcholu Sněžky opravdu spíše jen dohledová služba, než abychom tady pobíhali za turisty, kteří porušují zákon,“ dodává Radek Drahný.

Sítě budou umístěny na Sněžce do konce letní turistické sezony, tedy do druhé poloviny října.