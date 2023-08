Přichází měsíc netopýřích záletů. Když vás navštíví doma, stačí zhasnout a otevřít okno, radí odborník

Začalo zhruba měsíční období takzvaných netopýřích záletů. Hrozí tak, že do chalup, ale i městských bytů vletí najednou i několik netopýrů. Stejně jako v liberecké nemocnici, kam se jich minulý týden dostalo otevřeným oknem rekordních 408. „Takhle početné skupiny nejsou časté, ale dochází k tomu. Dokonce jsme byli svědky daleko větších skupin, dvakrát třikrát tak velkých,“ vysvětluje šéf České společnosti pro ochranu netopýrů Tomáš Bartonička. Praha 23:40 22. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Netopýři denně sní velké množství hmyzu (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Netopýři obsadili minulý čtvrtek v liberecké nemocnici chodbu na infekčním oddělení, odchytit všech 408 zvířat trvalo 4,5 hodiny. Je takový případ ojedinělý, nebo se s takovým množstvím netopýrů setkáváte každý rok?

Takhle početné skupiny nejsou tak časté, ale dochází k tomu. Dokonce jsme byli svědky daleko větších skupin, třeba dvakrát třikrát tak velkých. Je to období takzvaných invazí. O této problematice píše od 70. let.

A může to být něčím nebezpečné? Je něco, čeho by se lidé mohli obávat, když se jim to stane?

Netopýři jsou savci, to znamená potenciálními přenašeči chorob, kterými může onemocnět i člověk. V případě záletu takhle početné skupiny je v každém případě potřebné přivolat odborníka, člověka schopného manipulovat s velkým počtem netopýru. Obvykle to nezvládne sám a je rád za každou pomoc. Velmi často jsou oslovováni hasiči nebo policie.

Třeba v Brně se s podobným invazním chováním jedněch z nejmenších netopýrů u nás setkáváme poměrně často, byť nejde o tak veliké skupiny. Je pochopitelně potřebné mít k sobě někoho, kdo umí velmi rychle a efektivně manipulovat se zvířaty, tak aby objekt, kam netopýři zalítli, byl zase k dispozici původním nájemníkům.

Jak si můžeme představit odchyt? Je třeba každého jednotlivého netopýra sundat a vypustit ven?

Je to v podstatě tak, jak říkáte. Je to zvláštní situace. K invazím dochází v dobu, kdy se rozpadají reprodukční kolonie a invazní skupiny často tvoří nezkušená mláďata. Je tam obvykle minimum dospělých víceletých jedinců. Pokud najdou vhodný objekt na cestě, tak do něj zaletí, když jsou otevřená velká okna. Dělají to opakovaně na stejných místech a zejména v takto horkých dnech.

Opravdu je nutné odchytit jednotlivá zvířata, velmi často se schovávají do různých škvír třeba za nábytkem. Není jednoduché je všechny pochytat najednou.

Na kterých místech v Česku můžeme netopýří návštěvu očekávat?

Jsou stále stejné oblasti, třeba moravské úvaly a větší města, snad s výjimkou Prahy. Tam k invazím dlouhá desetiletí nedocházelo. Ale je to určitě Liberecko, Plzeňsko, jižní a severní i střední Morava.

Co mají lidé dělat, když jim do bytu nebo domu vletí netopýr?

K takto početným návštěvám dochází velmi výjimečně. Obvykle jsou to jednotliví netopýři. Lidé často věří, že jich je daleko víc než ve skutečnosti. To musíme také zohlednit. Pokud opravdu dojde k návštěvě takto početné skupiny, je nutné zavolat odborníka. Nedá se nic jiného dělat.

V 95 procentech případů ale dochází k záletům jednotlivých netopýrů nebo nízkých počtů do deseti. Obvykle stačí zhasnout světlo, otevřít okna a netopýra zkoušet vyhnat, ale ještě lépe ho prostě ponechat chvilku, aby si cestu našel sám. Toto obvykle funguje.

Pokud netopýry najdete ráno druhého dne, nebo je slyšíte, že se pohybují za skříní, nechte je vylézt. Oni vždy vylezou, zejména v horkých dnech budou trpět žízní. Dejte je do krabice od bot, nabídněte jim mělkou misku vody a vypusťte je.

Nedá se očekávat, že by byli zranění nebo nemocní, protože si do úkrytů dostávají vlastní vůli, čili velmi pravděpodobně by měli být schopní i odletět. Tyto instrukce najdete i na stránkách České společnosti pro ochranu netopýru.