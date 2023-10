Babí léto pokračuje. Čtvrtina stanic překonala rekordy, v Dobřichovicích naměřili 28,1 stupně

Teploty tento týden překonají zřejmě i rekordně horký konec září. V pondělí bylo nejtepleji v Dobřichovicích, a to 28,1 stupně Celsia, teplotní rekordy padly zhruba na čtvrtině stanic měřících alespoň 30 let, řekla Petra Sýkorová z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). V úterý mohou teploty vystoupat až na 29 stupňů Celsia. Od středy se pak skokově ochladí na 15 až 19 stupňů. Podobné teploty vydrží až do konce týdne. Praha 20:32 2. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Minulý týden přinesl opakovaně rekordně vysoké teploty, které překonaly i 28 stupňů (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Vyplývá to z týdenní předpovědi na webu ČHMÚ. Po většinu týdne se také budou v Česku objevovat přeháňky, v úterý se mohou vyskytnout i bouřky. Celkově bude říjen podle meteorologů teplotně nadprůměrný.

Minulý týden přinesl opakovaně rekordně vysoké teploty, které překonaly i 28 stupňů. O víkendu se sice ochladilo, ale pondělí bylo opět rekordně teplé. Nejtepleji bylo ve středních, západních a jižních Čechách. „Rekordy zaznamenalo 45 ze 163 stanic, které měří alespoň 30 let,“ řekla Sýkorová.

Nejvyšší teplotu meteorologové naměřili v Dobřichovicích ve středních Čechách, a to 28,1 stupně Celsia. Do rekordů tato hodnota ale započítána není, neboť stanice měří 24 let. Za Dobřichovicemi následovaly stanice Plzeň - Mikulka s 27,9 stupni a Doksany na Litoměřicku a Neumětely na Berounsku, kde bylo shodně 27,8 stupně Celsia.

Jasné bude také úterý a teploty oproti pondělku ještě vzrostou. Na většině území Česka bude stále maximálně 27 stupňů, v Čechách se ojediněle mohou teploty dostat až na 29 stupňů.

#pocasi Dnes čekáme nadprůměrné teploty, příliv teplého vzduchu bude vrcholit zítra, kdy v Čechách můžeme naměřit až 29 °C, tj. můžeme se přiblížit nejvyšší říjnové teplotě zaznamenané v Česku (30,3 °C naměřených v Litvínovicích u ČB 4. října 1929). Mapy: max. teploty v PO a ÚT pic.twitter.com/wy7SRInHyn — Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) (@CHMUCHMI) October 2, 2023

„V tento den k nám bude vrcholit příliv velmi teplého vzduchu od jihozápadu. Ve výšce kolem 1500 metrů nadmořské výšky bude teplota kolem 17 stupňů Celsia, což jsou hodnoty, které běžně vídáme v červenci, ale nikoli v říjnu. Pro představu, odpolední maxima v úterý budou někde i o 12 stupňů Celsia nad dlouhodobým normálem,“ sdělili pracovníci ČHMÚ na síti X (dříve Twitter).

Říjnový rekord

Úterní teploty by tak mohly podle ústavu překonat na řadě meteorologických stanic nejen teplotní rekordy pro 3. říjen, ale i pro celý měsíc říjen, a to zvláště na jihu Čech. Právě v jižních Čechách, v Českých Budějovicích, byla podle ČHMÚ zaznamenána 4. října roku 1929 jediná tropická teplota v říjnu na území Česka.

Dosáhla tehdy 30,3 stupně. „Tento rekord s nejvyšší pravděpodobností překonán nebude, ale je možné, že se mu na některých stanicích v Čechách docela přiblížíme,“ doplnili meteorologové. V pondělí podle meteoroložky Sýkorové padl říjnový rekord na devíti stanicích, v úterý se to pravděpodobně opět změní, dodala.

Horká brambora ve středu Evropy. Česko se otepluje skoro dvakrát rychleji, než činí světový průměr Číst článek

Zbytek týdne bude výrazně chladnější. Už v úterý se večer zatáhne a mohou se objevit přeháňky i bouřky. Od středy do pátku bude oblačno a polojasno s přeháňkami či deštěm a nejvyšší denní teploty budou většinou mezi 15 až 19 stupni.

O víkendu se vyjasní a přeháňky ustanou. Oteplí se už jen mírně, na 16 až 21 stupňů. Při celodenním slunečním svitu by mohly teploty dosáhnout i 23 stupňů.

Celkově bude říjen teplotně nadprůměrný. „Průměrná týdenní maxima budou klesat z 22 stupňů Celsia na začátku předpovědního období až k 12 stupňům v posledním týdnu v říjnu. Průměrná týdenní minima se dostanou pod pět stupňů Celsia až ke konci října,“ uvedli v pondělí meteorologové v dlouhodobé předpovědi. Pršet by podle nich mělo více až v závěru října.