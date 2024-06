Vlci se nepřemnožili, jsou uměle vysazení, tvrdí starosta. Olomoucký kraj chce povolit jejich odchyt

Martina Vrbová chová necelou stovku ovcí na pastvinách u Potštátu. Napadené kusy má vyfocené.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Úředníci Olomouckého kraje chtějí v regionu povolit odchyt chráněného vlka. Ten páchá velké škody

„Tohle byl útok 11. března, šlo o první útok. Ovce ležela dole u plotu, má sežranou hlavu, chybí přední noha. Pokračoval, pak mi zabil jehně, ale to už zabíjel jenom ze zábavy, což je na tom nejhorší, takže to už je jenom prokousnuté hrdlo,“ ukazuje chovatelka fotky napadených zvířat.

Útoků tady zažili už více, škody Martina Vrbová počítá v desítkách tisíc. Vlk se vrací opakovaně, i když tu zpevnili a zvýšili plot, instalovali elektrické ohradníky, kamery a na noc ovce ustájili. „Hlavně je to obrovská bezmoc, nemá to úplně řešení, protože on zdolal i přes metr sedmdesát vysoký plot a dokáže se i podhrabat,“ vysvětluje Vrbová.

Ovce chovatelky Martiny Vrbové v Potštátu na Přerovsku | Foto: Lenka Kratochvílová | Zdroj: Český rozhlas

‚Vlk je uměle vysazený‘

Vlčích smeček je v okolí Libavé hned několik. „Vlk se nepřemnožil, je to podle mě uměle vysazené. Někdo to sem dováží. Není prostě možné, aby sem přišli v takovém počtu,“ tvrdí nezávislý starosta Kozlova Roman Fotík.

Rekord pro vlka obecného. Samec podle vědců urazil 1240 kilometrů z Německa do Katalánska Číst článek

Regulaci vlků by přivítal i Tomáš Klevar ředitel lipenské divize vojenských lesů a statků. „Z pozice hospodářů a hospodářských zvířat si myslím, že to je krok správným směrem. Je to nástroj, jak tyto jedince, kteří jsou problematičtí, nějakým způsobem eliminovat,“ uvádí Klevar.

Návrh opatření k regulaci vlků teď visí na úřední desce kraje. „V tuto chvíli běží lhůta do 30. května 2024 pro případné připomínky nebo námitku k návrhu opatření obecné povahy. Jak dlouho bude proces vydání opatření obecné povahy trvat, záleží na množství připomínek, které nám budou doručeny, případně námitek,“ říká mluvčí hejtmanství Alena Minxová.

Opatření k odchytu a likvidaci problematických vlků už platí v Libereckém a Moravskoslezském kraji, v dalších jsou v různých fázích přípravy.