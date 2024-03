Pražská zoo otevřela novou expozici věnovanou poušti Gobi, představila nový výběh pro koně Převalského

V nové expozici, která vznikala zhruba rok a půl, můžou návštěvníci vidět třeba hroznýška tatarského, který se podobá bájnému červu olgoji chorchoji.

„Ukázalo se, že zrovna v oblastech, kde je ta báje živá, tak žije had, který se jmenuje hroznýšek tatarský, který většinu života tráví v zemi. Had relativně mohutného těla, u kterého nejsou dobře rozlišitelné konce,“ vysvětluje kurátor plazů Petr Velenský.

Na poušť Gobi odkazuje taky výběh koňů převalského. Ti jsou posledním žijícím druhem divokého koně.

„Jsou rozdílní třeba od domácího koně. Mají krátkou stojatou hřívu, typický úhoří pruh od hřívy až ke kořenu ocasu přes celá záda. Mají kratší nohy a víc sudovité tělo a mají typickou klábonosou hlavu,“ říká chovatel kopytníků Jan Marek.

Nová expozice koně Převalského, kteří se do trojského areálu vrací po třech letech, leží v prostoru mezi horní stanicí lanovky a občerstvením Obora, kde zahrada měla výběh s koňmi už v minulosti.

Kůň Převalského z přírody vymizel koncem 60. let minulého století, v lidské péči ale byla stabilně rostoucí populace, která umožnila návrat druhu nejprve do Číny a pak do Mongolska. Na něm se podílela i Zoo Praha devíti transporty koní Převalského do západního Mongolska v letech 2011 až 2019. Do Mongolska pražská zoo v projektu Návrat divokých koní zatím přepravila 38 koní.

Zoologická zahrada v Troji, kterou zřizuje pražský magistrát, patří k nejnavštěvovanějším místům v Praze. Loni ji navštívilo téměř 1,36 milionu lidí.