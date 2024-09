Analytik: Dřív byly trollí farmy fyzické třeba v Petrohradě. Dnes fungují autonomně pomocí AI

Rusko vytvořilo pomocí umělé inteligence víc obsahu k ovlivnění amerických prezidentských voleb než kterákoliv jiná mocnost, uvedl podle agentury Reuters zdroj z amerických zpravodajských služeb. Propagandisté ale v menší míře cílí i na další země včetně Česka. „Kromě zmatku, strachu, nenávisti a rozdělování společnosti u nás také vyvolávají nedůvěru k institucím,“ popisuje v pořadu Osobnost Plus bezpečnostní analytik Roman Máca. Osobnost Plus Praha 0:10 27. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Podporují své politické koně u nás a snaží se uškodit jejich oponentům,“ tvrdí bezpečnostní analytik další cíle ruských propagandistů. Poškodit tím mohou podle něj českou vládu a obecně politické směry, které podporují Ukrajinu a vymezují se proti agresivní ruské politice.

Mezi zmiňované „politické koně“ patří například koalice Stačilo!, SPD a Trikolora, říká Máca s odkazem na ruského politologa a propagandistu Vadima Truchečeva, který právě tyto strany a uskupení označil za síly zcela loajální Rusku.

Máca poukazuje na české prezidentské volby. Podle něj bylo zřejmé, že proruské síly tlačily jako vhodného kandidáta v prvním kole Jaroslava Baštu (SPD) a ve druhém pak Andreje Babiše (ANO), který pro ně představoval „menší zlo“.

Menším zlem je podle něj pro tyto proudy i současná politika hnutí ANO, které se z liberálních pozic posouvá k národnímu konzervatismu.

„Říkají ‚my chceme mír‘. Každý chce mír. Ale tyhle řeči od našich takzvaných vlastenců znamenají jenom ‚zastavte pomoc Ukrajině, aby ji Vladimir Putin mohl snáze dobýt‘. To žádný mír není a pro Rusy je to lepší volba,“ tvrdí bezpečnostní analytik, který dříve spolupracoval s Institutem pro politiku a společnost napojeným na hnutí ANO.

Máca v pořadu Osobnost Plus dodává, že ruské síly si uvědomují, že podpora Stačilo!, SPD a Trikolory nestačí, neboť jen z těchto stran vládu nesestaví, a proto se zaměřují i na silnější aktéry.

Místo člověka umělá inteligence

V USA zůstává cílem ruských propagandistů vyvolání chaosu, štěpení společnosti a diskreditace demokratického systému. Současně je pro ně ale Donald Trump celkově přijatelnější variantou budoucího amerického prezidenta, říká Máca.

„On se prsí tím, že dokáže vyřešit válku ze dne na den. To jsou řeči. Ale z toho vychází. A když takové řeči vypustí, je to na stejné úrovni, jako ‚po krajských volbách vám vrátíme, co vám vláda sebrala‘. Ale tyhle řeči a ten macho styl ‚a teď donutíme Ukrajince, aby se to vyřešilo‘, jsou pro Rusy samozřejmě lepší.“

Pro Kreml je Trump přijatelnější i přes svou značnou nepředvídatelnost. Nejhorším scénářem je pro Rusko naopak americký prezident otevřeně deklarující podporu Ukrajině, vysvětluje bezpečnostní analytik.

Značnou výhodou pro propagandisty je podle Mácy vývoj moderních technologií. „Dříve jsme si činnost trollích farem mohli představit tak, že někde v Petrohradě je budova, kam docházejí zaměstnanci psát komentáře. Dnes už trollí farmu rozjedete autonomně.“

„Vytvoříte spousty účtů, nejste omezeni lidským faktorem. Nejste závislí na tom, kolik člověk za směnu dokáže napsat, ale jsou to tisíce, statisíce komentářů. Píše je umělá inteligence,“ popisuje Máca.

Umělou inteligenci přitom propagandisté nevyužívají jen na samotnou tvorbu textů a komentářů, využívají také pokročilé překladatelské softwary k šíření obsahu v cizích jazycích.

„U nás (v Česku, pozn. red.) se řešilo, že pro Rusy nejsme zajímaví. Samozřejmě když byla trollí továrna v Petrohradě, tak bylo náročné sehnat partu lidí, kteří by tam pracovali s bezchybným českým jazykem s háčky a čárkami a kteří by zásobovali český prostor. Teď už je to v tom stadiu, že je to jednoduché, levné i v češtině.“

Jakou roli v informačních útocích hraje Írán? Může proti útokům umělé inteligence bojovat umělá inteligence?