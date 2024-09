Rusko je největší hrozbou pro bezpečnost Česka. Chce obnovit špiony pod diplomatickým krytím, píše BIS

Největší bezpečnostní hrozbou pro Česko dál zůstává Rusko. To nejenže napadlo sousední Ukrajinu, ale také vede hybridní útoky proti západním demokraciím. Tak hodnotí situaci Bezpečnostní informační služba, která ve čtvrtek vydala výroční zprávu za rok 2023. V ní se kromě Ruska věnuje také Číně, migraci a umělé inteligenci nebo dezinformacím. Aktualizováno Praha 9:30 12. 9. 2024 (Aktualizováno: 10:32 12. 9. 2024) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ruský prezident Vladimir Putin | Foto: Alexander Kazakov/Sputnik | Zdroj: Reuters

„Snaha Ruska přepsat geopolitickou mapu světa a vybudovat ‚nový světový řád‘ je v současnosti největší hrozbou a zároveň největší výzvou pro světové společenství,“ uvedl ve zprávě ředitel BIS Michal Koudelka. Vedle konvenční války proti Ukrajině vede Rusko hybridní útoky proti Česku a dalším západním demokraciím.

Rusko představuje pro západní svět včetně ČR hrozbu přesahující konflikt na Ukrajině, uvádí BIS. „Ruské snahy o polarizaci veřejnosti, šíření dezinformací či sabotážní aktivity představují vážné bezpečnostní riziko, kterému se Česko bude muset věnovat i v předvídatelné budoucnosti,“ píše tajná služba.

Zpráva BIS naznačuje, jak se proměnil způsob práce ruských agentů potom, co je nejen Česko, ale i další země začaly více vyhošťovat. Rusko se snaží o obnovení kapacit svých tajných služeb pod diplomatickým krytím. Využívá dlouhodobé diplomatické akreditace i krátkodobá víza, píše BIS ve výroční zprávě.

Podle kontrarozvědky také vzrostlo riziko, že se lidé při návštěvě Ruska „ocitnou v hledáčku“ tamních tajných služeb. Mohou se je pokusit využít ke špionáži proti Česku.

Persona non grata Česko vyhostilo řadu ruských diplomatů po zjištění, že do výbuchů v muničních skladech ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014 byli zapojeni agenti tamních tajných služeb. Počet ruských diplomatů se snížil i po ruské invazi na Ukrajinu. Rusko podle BIS kvůli tomu například přistoupilo k tomu, že své špionážní a vlivové operace vede přímo z Ruska nebo ze spřátelených či neutrálních států.

Své spolupracovníky pak Rusko víc verbuje přes internet, konkrétně BIS zmiňuje aplikaci Telegram. Rusko podle zprávy celkově navýšilo svoje aktivity v kyberprostoru.

BIS také zmiňuje, že se Rusko nebo nějaký Ruskem podporovaný hacker snažil podvodem vylákat přihlašovací údaje od zaměstnanců českého ministerstva zahraničí.

Rusové chtěli i ovlivnit volby do Evropského parlamentu, ale tajné služby jim to překazily. Právě loni začala BIS společně s kolegy ze zahraničí pracovat na rozkrytí vlivové sítě kolem proruského serveru Voice of Europe.

Součástky pro válku

Kontrarozvědka také zmiňuje pokračující snahu Ruska o obcházení sankcí prostřednictvím třetích zemí v případě zboží, které by mohlo využít ve vojenském průmyslu. Například pro výrobu některých zbraňových systémů a dronů, které jsou zásadní v konfliktu na Ukrajině, jsou klíčové součástky ze Západu.

„České společnosti byly v roce 2023 opakovaně oslovovány s poptávkami po leteckých náhradních dílech rizikovými subjekty, které se již v minulosti podílely na netransparentních vývozech do Ruska,“ uvádí BIS.

Na začátku roku se pak uskutečnil vývoz několika kusů obráběcích strojů, které lze využít ve vojenském průmyslu. „Jejich deklarovanou cílovou destinací byl Kyrgyzstán. Stroje nicméně do této destinace nebyly dodány, byly přesměrovány do Turecka a následně do Ruska,“ stojí ve zprávě.

BIS o migraci

České bezpečnostní složky v souvislosti s uprchlickou vlnou z Ukrajiny nezaznamenaly významnější nárůst kriminality. Příchod uprchlíků po ruské invazi podle informací kontrarozvědky nezvýšil ani aktivity organizovaných zločineckých skupin, do Česka nepřivedl ani žádnou rizikovou osobu spojovanou s islamistickým radikalismem.

Ohledně migrace BIS uvedla, že nezískala informace, které by měly parametry bezpečnostní hrozby. „Migrační trendy nicméně směřují k růstu počtu imigrantů přicházejících do Evropy,“ stojí ve zprávě.

Administrativní omezení legálních možností příjezdu migrantů budou mít jen krátkodobý efekt a povedou k přesouvání cizinecké agendy z působnosti státu do sféry neregulérních či přímo nelegálních aktivit různých zprostředkovatelů, agentur a společností parazitujících na migrantech, varuje tajná služba.

BIS o Číně a Hamásu

Číně věnuje BIS ve své výroční zprávě šest stran a označuje ji jako „velké bezpečnostní téma současnosti“. Na rozdíl od Ruska, Čína Evropu neohrožuje vojensky, její metody jsou sofistikovanější. Snaží třeba ovládnout světový trh se strategickými surovinami, jako jsou různé vzácné kovy. Nebo se pokouší dostat do závislosti méně rozvinuté státy.

Země dál zve politiky, představitele státní správy či podnikatele na hrazené výjezdy. BIS to označuje za rizikové kvůli hrozbě oslovení tajnými službami, využití k propagandě, ale i vzniku závazků za čínskou pohostinnost.

Konkrétně v Česku podle BIS loni čínští agenti rozvíjeli vztahy s vlivnými osobami a dál využívali české akademiky k získání neveřejných informací. První kontakt pak prý probíhal často přes profesní sociální síť LinkedIn.

BIS se ve své výroční zprávě věnuje také válce mezi Izraelem a Hamásem, která začala loni v říjnu. Muslimská komunita v Česku většinově podporuje Palestince, ale podle tajné služby sympatie k Hamásu vyjádřilo jen několik jednotlivců. BIS loni nezjistila, že by Česku hrozilo bezprostřední ohrožení islámským terorismem.

Umělá inteligence a dezinformace

Umělá inteligence pak za poslední rok poskočila hodně dopředu. Takže už i veřejnosti jsou dostupné nástroje na generování nejen textů, ale i falešných fotografií nebo videí. To může být problém, pokud jde o šíření lží a manipulací. Zatím ale BIS nezaznamenala, že by někdo v Česku použil obrázky nebo videa generované AI pro vlivové kampaně.

Dezinformační narativy šířené v Česku se loni soustředily na válku na Ukrajině a související ekonomická a sociální témata. „Stejně jako v předchozích letech byly jedním z hlavních kanálů šíření dezinformací webové stránky a sociální sítě. Za výrazný trend lze však označit nárůst popularity sdílení obsahu ve formě videí,“ píše BIS.

Aktivity české dezinformační scény zůstávaly podle BIS většinou autonomní, dezinformátoři nejsou koordinovaní či řízení ze zahraničí.

„BIS nicméně zachytila několik případů zneužití tuzemských alternativních médií či dezinformačních aktivistů k šíření proruských narativů v českém informačním prostoru,“ uvedla.

Zpráva připomíná informace o ruském agentovi, který v Česku zajistil šíření ruské propagandy. Informační kampaň zpochybňovala smysluplnost poskytování pomoci Ukrajině nebo sankcí EU a zapojily se do ní veřejně známé osobnosti.

