Propagandista Kremlu označil tři strany v Česku za proruské. ‚Je nám to jedno,‘ komentují politici

Ruský politolog a propagandista Vadim Truchačev označil v úterý po eurovolbách několik stran v Česku za vyloženě proruských. A jmenoval SPD, Trikoloru a koalici Stačilo! vedenou šéfkou KSČM Kateřinou Konečnou. „Je mi úplně jedno, co soudí ruští politologové,“ komentovala Konečná pro server iROZHLAS.cz a Radiožurnál Truchačevova slova. Praha/Moskva 14:03 15. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda SPD Tomio Okamura a europoslankyně, šéfka komunistů Kateřina Konečná | Foto: René Volfík, iROZHLAS.cz/Zuzana Jarolímková, iROZHLAS.cz | Zdroj: Koláž iROZHLAS

Truchačev tvrdí, že SPD, Trikolora a také Stačilo! vedené europoslankyní a šéfkou komunistů Kateřinou Konečnou jsou vyloženě proruské. „Ty lze již považovat za síly zcela loajální k Rusku,“ konstatoval politolog.

Izvestija pod sankcemi Ruský deník Izvestija patří mezi čtyři mediální subjekty, na které v polovině května uvalila Evropská unie sankce, protože podle ní šíří a podporují ruskou propagandu a útočnou válku proti Ukrajině. Dalšími jsou Voice of Europe, RIA Novosti a list Rossijskaja Gazeta.

Na úterní Truchačevův komentář pro server ruského celostátního deníku Izvestija, který je jedním z nejpopulárnějších periodik v Rusku, upozornil ve středu server Novinky.cz.

Konečná k tomu pro iROZHLAS.cz uvedla: „Je mi úplně jedno, co soudí ruští politologové. Stačilo! bude tvrdě bránit zájmy českých občanů, které má bohužel pětidemolice Petra Fialy (ODS) až na posledním místě.“

Trikolora si podle jejího prvního místopředsedy Petra Štěpánka už zvykla, že různí lidé o hnutí trousí nejrůznější nesmysly. „Nejsme ani proruští, ale ani proukrajinští. Jsme česká politická strana a hájíme zájmy České republiky a českých občanů. Preferujeme diplomacii, ne zbraně. Prodlužování ukrajinské války není v našem zájmu a mír není sprosté slovo,“ poznamenal.

Redakce oslovila také hnutí SPD, jeho mluvčí Barbora Šťastná ale na dotazy ani přes urgence neodpověděla.

Česko před Ukrajinou

Truchačev ve svém komentáři také tvrdí, že v Česku získávají stále větší vliv strany, které jsou proti „upřednostňování Ukrajiny před národními zájmy“. A zmínil jak hnutí ANO, tak i Přísahu s Motoristy sobě.

„Nemám vůbec důvod řešit vyjádření nějakého politologa z Ruska. Mimo jiné proto, že nepochybně jedním z jeho cílů bylo, aby se tady toto téma otevřelo a diskutovalo se o něm,“ komentoval slova ruského politologa místopředseda ANO Karel Havlíček.

Kdo je Vadim Truchačev? Truchačev je docentem na Katedře zahraničních regionálních studií a zahraniční politiky Ruské státní univerzity humanitních věd v Moskvě. Dlouhodobě komentuje dění ve střední Evropě. Nicméně ve svém článku uvedl, že prezident Petr Pavel by měl po vzoru francouzského prezidenta Emmanuela Macrona rozpustit Parlament a nařídit v Česku předčasné volby. Takovou pravomoc ale hlava českého státu nemá.

„Hnutí ANO dlouhodobě hájí zájmy České republiky a zároveň maximálně podporuje Ukrajinu, což dnes už nikdo soudný nezpochybňuje. A ostatně byla to vláda hnutí ANO, která vyhostila rekordní počet ruských diplomatů, takže i z toho je jasné, že názory pana politologa jsou účelové a cíleně provokativní,“ upozornil.

Pozice Přísahy k válce na Ukrajině je podle mluvčího Ondřeje Požára v podstatě ve shodě s pozicí prezidenta Petra Pavla.

„Evropská unie i Česká republika musí nadále podporovat Ukrajinu, ale zároveň musíme tlačit na uzavření příměří a začátek vyjednávání. Příměří za nás rozhodně neznamená kapitulaci a zároveň platí, že i špatné příměří je lepší než jakákoliv válka,“ řekl Požár za Přísahu.

Předseda Motoristů sobě Petr Macinka slova ruského politologa Truchačeva odmítl: „Ať si ruští politologové pindají, co chtějí, neměli napadnout Ukrajinu.“

Ukrajina by měla změnit způsob války: z konfrontace na asymetrický a partyzánský, tvrdí západní analytici Číst článek

„Na druhou stranu vnímám jako velký problém, že EU sice posílá obří pomoc, ale zdráhá se daleko více vložit do jednání a do tlaku na obě válčící strany, aby okamžitě přerušily palbu. Mír je obtížně dosažitelný, prioritou musí být příměří. Příměří není kapitulace, je to jen začátek dlouhého a složitého jednání,“ popsal svůj postoj Macinka, jinak také mluvčí Institutu Václava Klause.

Podle novinářky Petry Procházkové, která dlouhodobě sleduje dění v oblasti Ruska a Ukrajiny, chce ruská společnost mír, ale zároveň nechce prohrát válku. „V tuto chvíli by pro Putina bylo příměří výhodné. Je zcela zřejmé, že jeho původní plán dobýt většinu Ukrajiny, změnit režim v Kyjevě a udělat si z ní zas tu starou dobrou poslušnou provincii nevyšel. Proto je ,dle Putina‘ potřeba zvolit jinou formu vítězství,“ uvedla koncem května pro Český rozhlas Plus.

Ukrajina se ale obává, že Rusko stejně jakoukoli případnou dohodu nedodrží. A podle ukrajinských představitelů jsou jednání pro Putina jen další válečnou zbraní, kterou používá k odvádění pozornosti a získání času k manévrování, případně nabrání nových sil.

Kyjev také už dříve uvedl, že mír může být založen pouze na úplném stažení ruských invazních sil z ukrajinského území a na obnovení ukrajinské celistvosti.