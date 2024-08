Alternativy Google Play či App Store: Jejich instalace není složitá bezdůvodně, má to uživatelům ztížit

Do mobilních systémů Android a iOS v Evropě je nově možné instalovat první alternativní obchody s aplikacemi. Umožnilo to nařízení Evropské unie o digitálních trzích, které má diverzifikovat trh a zabránit monopolizaci. „Donedávna to bylo technicky složité až nemožné, Applu a Googlu se to nelíbí,“ říká vědecký redaktor Deníku N Petr Koubský. Je stahování z alternativních obchodů pro uživatele rizikové? A jak vlastně funguje? Online Plus Praha 0:10 26. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Do mobilních systémů Android a iOS v Evropě je nově možné instalovat první alternativní obchody s aplikacemi (ilustrační foto) | Zdroj: Unsplash | Licence Unsplash,©

Spuštění nového obchodu s aplikacemi oznámila například společnost Epic Games, která umožňuje instalaci tří svých her. Ta ale neprobíhá stejně jako v případě Google Play nebo App Store a uživatelé si musí z webu provozovatele stáhnout instalační soubor a nainstalovat ho ručně.

Přitom jsou vystaveni řadě varovných signálů ze strany Android nebo iOS, které je varují před stahováním mimo jejich oficiální obchody.

Podle Petra Koubského to zatím velká změna principiálně není, ale nemusí to tak zůstat. Důležité je podle něj také vysvětlit rozdíl v přístupu Androidu a iOSu.

„Android nikdy nebyl stoprocentně uzavřený proti instalaci aplikací odjinud než z Google Play. Jenom se snažil zákazníky přivádět do obchodu v největší možné míře, ale vždycky se to dalo bez problémů obejít. Ovšem iOS je úplně jiný příběh. Tam to bylo do nedávna technicky nemožné, pokud si člověk nepředělal nějakým neautorizovaným zásahem kus operačního systému, což se tedy mění,“ říká Koubský.

Fortnite může nalákat uživatele

Případ Epic Games a hry Fortnite, která je mezi uživateli velmi oblíbená, je podle Koubského první komerčně důležitá věc, která se novým kanálem šíří.

„Uvidíme, jak velké budou tržby Epic Games na platformě iOS. A pokud budou dostatečně velké, a já si myslím, že budou, tak to nejspíše povzbudí další provozovatele aplikací. Ty od toho může v tuto chvíli odrazovat komplikovaná procedura. Je tak navržená záměně, aby znervózňovala, aby byla nepříjemná a aby se touto cestou vydalo co nejméně uživatelů,“ popisuje Koubský.

Pro zjednodušení aplikace vytvořil Epic Games i video, kde ukazuje uživatelům krok za krokem, jak si obchod nainstalovat. Systém uživatele varuje před instalací, ale podle Koubského jsou taková varování zbytečná.

„Není to tak, že by tam teď mohl kdokoli dát jakoukoli aplikaci. Apple i Google stále dělají bezpečnostní kontroly, a ne zrovna povrchní, i v těch alternativních obchodech. V zásadě tam nepustí nic, co by mohlo být rizikové. Takže to není tak, že se touto cestou dá stahovat cokoliv,“ popisuje Koubský.

Uživatelé budou zmatení

Jedním z hlavních negativ pro nové provozovatele je i to, že je to pro uživatele novinka a že nevědí, jak s ní zacházet.

„Mohou z toho být nervózní, zmatení. iOS se jim rozhodně nesnaží tuto záležitost zpříjemnit, protože to není v jeho zájmu. Otázka je, jestli tím náhodou neporušuje zákon a omezení Evropské unie a jestli by mu neměl někdo říct, že by měl v tom strašení ubrat,“ říká Koubský.

Lidé by stále měli být při stahování z neoficiálních zdrojů opatrní, ale v tuhle chvíli se dají alternativní obchody považovat za oficiální zdroje, které jsou schválené provozovateli.

„Kdyby schválené nebyly, tak se vůbec nemůžou v operačních systémech vyskytovat a být spustitelné. Stále je nad tím dohled, jenom je to jiná forma dohledu. Google a Apple musí argumentovat bezpečností, protože nemůžou otevřeně říkat: ‚Prosím vás, nám strašně vadí, že přijdeme o procenta z prodejů,‘“ říká Koubský.

Epic Games se bude snažit podmínky instalace změnit, aby nebyla pro uživatele tak složitá. Je ale otázka, jak dlouho to bude trvat.

Facebook a podvodné reklamy, problém s doručování nákupů drony a varování před e-shopy, které sbírají příliš mnoho dat jsou dalšími tématy pátečního Online Plus. Moderuje David Slížek.