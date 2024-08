Na robotického lékaře se spolehnout nedá. Chatbot jen generuje text

Je to úspěch, že o nás takto Rusko smýšlí, popisuje šéf studia, které stvořilo hru Last Train Home

My do této chvíle nemáme žádné oficiální vyjádření, ať už od Ruska nebo od prokuratury nebo od ruského soudu. Zahlédli jsme na různých ruských webech, že by mělo být slyšení příští týden 22. srpna.