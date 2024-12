Antivirus: Líbivá videa AI zavalí účty a často lákají na reklamu. Nemají valnou hodnotu

Módní přehlídka baculatých dětí po boku kočky nebo psa. Batolata mazlící se s kočkami nebo ženy, které se přeměňují v páva a chameleona v talentové soutěži. Už jste na tato bizarní, barevná a líbivá videa a fotky narazili na sociálních sítích? V poslední době zaplavily Instagram, Tiktok a Facebook. Kde se tato videa berou a je to jen neškodná zábava? Praha 17:28 9. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pokud člověku jeho účet na sociálních sítích zavalí nekvalitní generovaný obsah, tak jeho používání defacto ztrácí smysl.(ilustrační foto) | Foto: Herbert Spichtinger | Zdroj: Profimedia

Videa a obrázky lidé ve velkém vyrábějí pomocí generativní umělé inteligence. „V angličtině se nazývají slovem SLOP, které označuje obrázky videa i texty s extrémně nízkou hodnotou,“ vysvětluje redaktor pořadu Antivirus Jan Cibulka s tím, že jde o ekvivalent obtěžujících e-mailových zpráv, spamů.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Když člověku jeho účet na sociálních sítích zavalí nekvalitní generovaný obsah, tak jeho používání defacto ztrácí smysl – přestává komunikovat s lidmi, vysvětlují redaktoři pořadu Antivirus

„Na mě zase třeba na Instagramu vyskakují videa módních přehlídek malých dětí. Jsou oblečené jako dospělí, usmívají se a jdou směrem k divákovi, po jejich boku štěně nebo kotě. Video má zvuk dětského smíchu. Protože jsem pár těchto videí viděla, tak už mi jich Instagram díky algoritmu nabízí desítky,“ dodává redaktorka Jana Magdoňová.

Využívají emoce

Takový typ obsahu nemívá žádnou valnou hodnotu a jeho sledováním obvykle marníte čas. Je záměrně navržen tak, aby co nejrychleji přilákal vaši pozornost a po nějakou dobu ji na sociální síti udržel. Využívají k tomu často emoce.

„Takže obrázky a videa jsou buď šokující, nebo přehnaně líbivá. Kvůli takovému obsahu vidíte ještě méně příspěvků svých kamarádů nebo tvůrců, kteří vás skutečně zajímají,“ upozorňuje Cibulka.

Videa mohou mít desítky tisíc až stovky tisíc shlédnutí, často i stovky komentářů, většinou jen srdíček. Účet, který tato videa zveřejňuje, má už i milion sledujících. „Ale i tyto komentáře a sledující můžou být také vytvářené automaticky. Kvůli tomu algoritmus sociální sítě pak video ukáže většímu množství lidí.“

Cílí na reklamu

A proč někdo takové videa a obrázky vyrábí? Může to být třeba kvůli sledujícím – obsah přitahuje pozornost a je na první ppohled líbivý, může tak vést k nárůstu počtu lidí, kteří účet sledují. „Ten na ně následně může cílit reklamu,“ říká Magdoňová.

Účet plný líbivých videí odkazuje třeba na nějakou webovou stránku, která vede na velmi levně vypadající e-shop, kde si můžete koupit náplasti na plesnivý nehet na palci. Účet reklamu na náplasti dává i do takzvaných stories, tedy krátkých příspěvků, které se zobrazují jen 24 hodin a pak zmizí. Líbivá videa, případně fotografie, ale zůstávají na síti stále.

„Je taky otázka, jestli zboží nabízené v reklamách je skutečné, nebo e-shop slouží k tomu, aby z lidí vylákal informace o platební kartě a následně obral o peníze,“ varuje Magdoňová.

Snaží se zbohatnout

A v neposlední řadě některé sociální sítě jako třeba Facebook lidem platí za to, pokud se jejich příspěvky na síti hodně šíří. „Existuje proto řada influencerů, kteří nabízí údajně zaručené návody, jak vyráběním a šířením AI videí zbohatnout. Není to příliš pravděpodobné, ale řada lidí se o to snaží. Proto je generovaného obsahu na sociálních sítích tolik.“

Pokud člověku jeho účet na sociálních sítích zavalí nekvalitní generovaný obsah, tak jeho používání defacto ztrácí smysl. „Přestává komunikovat s lidmi a postupně stále víc jeho času marní automatizované účty, které se ho snaží nalákat ke kliknutí na reklamu, nebo k tomu, aby se pustil do debaty s robotickými účty a dál zvyšoval dosah umělého obsahu.“

Šéf Facebooku před časem označil automaticky generovaný obsah na sociálních sítích za slibný trend. „Tady je důležité si uvědomit, že sociální sítě vydělávají prodejem reklamy, kterou ukazují lidem a kteří na nich tráví čas,“ uzavírá Cibulka.