Pracuje 24/7 za stovku na den. Obecní chatbot si v Mokré-Horákov nemohou vynachválit

Kateřina Jelínková z Mokré-Horákov nedaleko Brna si otevřela notebook a na webu obce rozklikla malé okénko. Napsala do něj jednoduchou otázku „Jak vyřídím trvalý pobyt?“ a do tří vteřin máme před sebou detailní odpověď: adresu a otevírací hodiny úřadu, kam musíme zajít, které doklady si máme připravit, a dokonce i informaci, kde změnu následně nahlásit.

„Dává mi vodítko, že musím jít na zdravotní pojišťovnu, finanční úřad, nahlásit změnu u zaměstnavatele a tak dále,“ rekapituluje odpověď tazatelka.

Píšeme si s pravděpodobně prvním chatbotem, který si v Česku zřídila obec. Funguje na základě umělé inteligence, jmenuje se Tessa a komukoliv odpoví na otázky týkající se obce Mokrá-Horákov. Podle Kateřiny Jelínkové chatbot pomůže hlavně novým obyvatelům, jako byla nedávno ona sama.

„Do podobné situace jsem se dostala před dvěma lety, protože jsme se sem přestěhovali nově v podstatě nic jsme o obci nevěděli – jak funguje svoz odpadu, jak si vyřídit občanský průkaz… A nezbylo mi nic jiného než si zjistit úřední hodiny úřadu a jít se doptat tam,“ popisuje.

Non-stop k dispozici a za minimální náklady

Chatbot tak podle starosty Matyáše Charváta (ODS) ušetří i práci úředníků. „Také jsme zaznamenali, že se mírným způsobem snížil počet dotazů kladených přes telefon nebo e-mailem,“ doplňuje.

Chatbot Tessa se představuje (snímek obrazovky) | Foto: Michal Šafařík | Zdroj: Český rozhlas

Když občan zavolá na úřad, zaměstnanec na hlavní lince nemusí znát odpověď, a tak někdy začne řetězec přepojování a čekání. Podobně to platí pro e-mailové dotazy. Chatbot Tessa odpoví hned a oproti úředníkům za minimální náklady.

„Pracuje 24 hodin 7 dní v týdnu za stovku – ne na hodinu, ale na den,“ vyzdvihuje starosta.

Za vývoj a první rok provozu chatbota dá obec dohromady 50 tisíc korun. Vytvořili ho studenti brněnského Vysokého učení technického se svým start-upem Citymind solutions. Odpovědi se chatbot naučil zpracovávat na základě informací z webu obce.

„Ať už to jsou texty na webových stránkách, nebo jiné strojově čitelné dokumenty, PDF, různé grafiky a obrázky… Takže na všechno, co se nachází na webech, umí Tessa odpovědět,“ říká její spoluzakladatelka start-upu Tereza Hrbková.

Náš chatbot vám rozumí

Určité chatboty už dnes fungují na stránkách některých státních institucí, podle starosty Charváta jsou ale velmi nedokonalé.

Jak si chatbot Tessa poradí s informací „Našla jsem psa“ (snímek obrazovky) | Foto: Michal Šafařík | Zdroj: Český rozhlas

„Takové chatboty totiž mají přednastavené otázky a vy jednu z nich vždycky musíte vybrat. Nemůžete tam napsat dotaz svými slovy tak, jak vás zrovna napadá. Zatímco náš nástroj vám dokáže dát odpověď na jakoukoliv otázku,“ srovnává.

Otázka také nemusí být položená úplně správně. Poradí si třeba i s dotazem „kam pro řidičák“, kde úplně chybí sloveso, a navíc obsahuje hovorové slovo řidičák. Při pokládání dotazu si tak nemusíte lámat hlavu s přesnou formulací, Tessa ji pochopí stejně jako člověk. A jako člověk umí také odpovídat.

A trochu citu k tomu

„Dokáže ke své odpovědi přidat i trochu – nevím, jak to nazvat – asi lidskost nebo empatii,“ podotýká Kateřina Jelínková a aby to hned doložila, píše do pole pro dotazy jednoduché oznámení „Našla jsem psa“.

Tessa si je nejen hned přeložila, ale také hned poradila, jak postupovat. Ale nejenom to. „V podstatě mi k tomu přidala dovětek, že doufá, že se pejsek vrátí ke svému majiteli, což mně se strašně líbí,“ usmívá se Kateřina Jelínková.

Chatbot Tessa za první měsíc fungování v třítisícové obci Mokrá-Horákov odpověděl skoro na dva tisíce dotazů. Starosta i vývojáři věří, že za několik let bude občanům i úředníkům navíc pomáhat i s vyplňováním nejrůznějších formulářů, například ke stavebnímu povolení.