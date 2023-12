Ruští hackeři využívají slabé místo českého softwaru. Od září tak útočí na servery, zjistily americké úřady

Kokain v tobolce velikosti čokoládového vajíčka. Kriminalistický ústav zkoumá policií zabavené drogy

„V laboratoři provádíme kvalitativní i kvantitativní analýzu. Jinými slovy – co to je a kolik toho je. Následně to vložíme do karuselu hmotnostního spektrometru,“ vysvětluje expert Václav Martinovský.