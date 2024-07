Dlouhodobá brigáda už se nevyplatí firmám ani brigádníkům. Lidé kritizují novelu zákoníku práce

„Celkem zklamání a obecně je to velká komplikace,“ popisuje svoje pocity ze shánění letošní prázdninové brigády Kristýna Matulová, studentka Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jak změna zákoníku práce ovlivňuje brigádníky i zaměstnavatele, zajímalo Jitku Cibulovou Vokatou

V českobudějovickém papírnictví bude v létě brigádničit jen několik dnů. „Když se mají splnit všechny požadavky novely, tak člověk potřebuje tři, čtyři brigády, aby si vydělal, kolik by si představoval nebo kolik by za léto dostal dřív u jedné brigády. Jenže zkoordinovat tři brigády není možné,“ komentuje.

Pro zaměstnavatele i brigádníky je podle novely zákoníku práce nejvýhodnější dohoda o práci s měsíční odměnou do 10 tisíc korun. Jedině tak nemusí výdělek danit a „dohodáři“ nemají nárok na dovolenou, popřípadě na příplatek za práci v noci a o víkendu.

Pro českobudějovickou restauraci Hoch Špalíček to znamená komplikace. „Hází to klacky pod nohy nám zaměstnavatelům a samozřejmě i těm brigádníkům. Ti chodí do práce, aby si vydělali peníze, nikoliv aby peníze za odpracované hodiny byly odváděné státu. Musíme shánět nové lidi, a to je v dnešní době velký problém,“ komentuje koordinátorka společenských akcí Monika Kozlová.

Výpověď bez udání důvodu zajistí flexibilitu, říká ODS. ‚Doplatí na ni ohrožené skupiny,‘ oponuje KDU-ČSL Číst článek

Novela zákoníku práce přinesla zaměstnavatelům i větší administrativní zátěž a náklady. Prezident Asociace pracovních agentur Radovan Burkovič proto považuje změnu za nesmyslnou.

„Je to prostě nesmyslné a zbytečné zdržení flexibilní pracovní síly, vlastně další rána pro trh práce a firmy v České republice. Firmy se chovají logicky a ekonomicky, dohody utlumují, různě kouskují a v horším případě přecházejí na práci na černo,“ uvádí.

Další změny ohledně dohod o provedení práce přijdou ještě od nového roku.