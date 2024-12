Modulární reaktory šetří peníze zrychlením výstavby. První zprovozníme za 10 let, věří ředitel z Řeže

Podle informací skupiny ČEZ mají v Česku vzniknout dvě továrny na malé modulární reaktory. Jak brzy by mohly začít fungovat? Kolik elektřiny a s jakými náklady dokáží malé jaderné zdroje vyprodukovat? „Výhodou malých modulárních reaktorů je, že se výstavba významně zkracuje, takže náklady na financování jsou podstatně menší,“ říká pro Radiožurnál Martin Ruščák, generální ředitel Ústavu jaderného výzkumu v Řeži. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 8:23 8. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Martin Ruščák, generální ředitel Ústavu jaderného výzkumu v Řeži | Foto: Agáta Nezbedová | Zdroj: Český rozhlas

Co je malý modulární reaktor? Vy kladete spíš důraz na to modulární než malý, je to tak?

Je to přesně tak. Pojem malý modulární reaktor vznikl zhruba před nějakými 15 lety a definoval se jako reaktor do 300 MW. Temelín má 1000 MW, pro srovnání.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Stejná omezení jako klasické jádro, záložním zdrojem být modulární reaktor nemůže. Emisní stopu na MWh má stejnou jako větrná elektrárna, tvrdí ředitel ÚJV Řež

Takže zas tak malý není.

Zas tak malý není a horní hranice se dnes posunula ještě kousek dál. Jak jste správně řekl, důraz je spíš na slovo modulární, protože to je nový koncept – ve výstavbě a v tom, jak ta elektrárna vypadá a funguje – a přináší ekonomické efekty.

Na to jsem se chtěl ptát, jaké jsou výhody. V jakém smyslu efekty? To, že se nestaví jaderná elektrárna přímo na staveništi, nýbrž se montuje z modulů, které se svezou z různých továren?

V podstatě skoro tak. Ještě bych k tomu dodal kontext, že na takové velké investici, jako je jaderná elektrárna, je jedním z největších nákladů cena peněz. A cenu peněz ovlivňujete tím – kromě úrokové míry a dalších možností – jak rychle elektrárnu dokážete postavit.

Výhodou malých modulárních reaktorů je, že se výstavba významně zkracuje, takže náklady na financování jsou podstatně menší.

Sériová výroba

Ve čtvrtek jste v Institutu pro veřejnou diskusi u vás v ÚVJ v Řeži debatovali o tom, že by se do budoucna mohly v Česku postavit dvě továrny na takové moduly. Proč dvě?

Ony by mohly být klidně tři nebo jedna, dvě jsou spíš ambice. ČEZ je dnes v partnerství s Rolls-Roycem a součástí celého projektu je výstavba továren na moduly. Jedna už vzniká ve Velké Británii a partnerství by mělo zajistit, že vzniknou továrny i tady. Rozumný počet se zatím zdá být dvě.

Mohly by prý zaměstnat až 8 tisíc lidí. Z čeho při tomto odhadu vycházíte?

Z velikosti továrny, z toho, kolik komponent by z ní mělo vycházet, jak komplikovaná bude... je to odhad.

Budeme mít dostatek kvalifikovaných odborníků?

Asi bych měl říct, co továrna na moduly dělá, z toho to vyplyne. Modul samotný si můžete představit jako klec ježka v kleci, akorát hranol, ne víceúhelník. Do té klece se dávají komponenty, které by se smontovávaly až na stavbě. To znamená, že v továrně se udělá rám, ta klec, a do ní se dá příslušná jedna nebo víc komponent: armatura, čerpadlo, elektrický box, nějaké potrubí, cokoliv.

To se připraví do modulu, v modulu se to také otestuje a udělají se všechny zkoušky, které jsou potřeba. Všechno toto se udělá a pak se modul odveze na stavbu.

A teď odpovím na otázku. To, co jsem popsal, vyžaduje docela velkou řadu odborníků, kromě dělníků samozřejmě, protože je to potřeba vyrobit. Ale i ti dělníci musí mít specializované profese, svářečské a další. Takže ano, bude potřeba odborníků. My si myslíme, že struktura těch profesí je relativně univerzální, není nutně pro jádro. Potřebujete profese jako do jiné fabriky.

Kdy je reálný běžný provoz modulárního reaktoru?

Očekáváme, že by se první malý modulární reaktor v Česku v Temelíně mohl dát do provozu kolem poloviny 30. let.

Jak je to s ekonomikou? Vracíme se zase na začátek. Je to levnější výrazně, než velká jaderná elektrárna?

Je, ve třech úrovních. První je, že elektrárnu postavím rychleji, takže nepotřebuji až takovou cenu peněz a rychleji dokážu elektrárnu provozovat. Druhým faktorem a předpokládanou velkou výhodou je sériovost výroby malých modulárních reaktorů, tím, že jsou modulární. Tady se ušetří na ekonomice z počtu.

Třetí věc je, že pokud bude existovat flotila reaktorů, obvykle se zkušenosti z provozu scházejí u autora nebo u držitele know-how, který jej potom zobecňuje a na základě zkušeností radí jednotlivým reaktorům, jak je optimálně provozovat. A protože ČEZ je partnerem Rolls-Royce SMR, tak se nabízí i tato role.

Jak emisně náročné a bezpečné modulární reaktory jsou? A jaké jsou podmínky partnerství ČEZu a firmy Rolls-Royce? Poslechněte si celý rozhovor v audiu v úvodu článku.