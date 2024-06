‚Sociální sítě můžou poškodit zdraví.‘ Americký hygienik žádá výzvu o bezpečnosti dětí na internetu

„Sociální média můžou vážně poškozovat duševní zdraví adolescentů.“ Tak by mohlo znít upozornění, které prosazuje Vivek Murthy.

Americký hlavní hygienik zároveň vyzval Kongres, aby schválil příslušnou legislativu. Inspirací mu v tomto případě byla upozornění na tabákových výrobcích, která jsou ve Spojených státech povinná skoro 60 let.

Murthy se také opírá o fakt, že podobně zákonodárci zasáhli třeba i v případě povinných bezpečnostních pásů v autech.

Požadavek hlavní hygienik zdůvodňuje zkušeností s varováním na cigaretách. Podle Murthyho už studie prokázaly, že zvýšila povědomí o škodlivosti kouření, což některé lidi přimělo s ním přestat. Píše ve svém komentáři na The New York Times.

Opírá se ale především o skutečnost, že sociální média přispívají k duševním problémům dětí a mladistvých. A Murthy s odvoláním na dřívější studii v časopise Americké lékařské asociace upozorňuje, že když dítě nebo adolescent tráví na sítích víc než tři hodiny denně, zdvojnásobí se riziko příznaků úzkosti a deprese.

Z průzkumu společnosti Gallup přitom vyplývá, že průměrný teenager je na sociálních médiích denně skoro pět hodin. Murthy také apeluje na školy, aby zajistily výuku bez mobilních telefonů a na rodiče, aby dbali na to, že děti nepoužívají mobil v době jídla, než jdou spát nebo při různých rodinných nebo společenských setkáních.

In May 2023, I outlined recommendations to make social media safer for kids. Yet parents and children are still waiting for change. In my @nytimes op-ed, I issue a renewed call for legislators to take action and also call for a Surgeon General’s warning label on social media. 1/2