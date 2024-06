Spojené státy slaví úspěch v těžbě lithia. S novou metodou klesnou ceny elektromobilů

Lithium se využívá v přístrojích, od kterých se očekává dlouhá životnost. Zdrojem elektřiny je u hodinek, dálkových ovladačů a zároveň je nezbytným materiálem pro výrobu lithium-iontových baterií, které se nachází v chytrých telefonech nebo v elektromobilech.

Těžba lithia je v dnešní době závislá na vysoké koncentraci lithia v horninové rudě. Těžit se ale vyplatí v ložiscích, které jsou jen v několika zemích.

Výzkumníci z Pritzkerovy školy molekulárního inženýrství (PME) na Chicagské univerzitě přišli na způsob, jak extrahovat lithium tak, aby nemuselo docházet ke komplikacím a zdlouhavému procesu těžby.

Díky nové metodě by se lithium mohlo získávat ze zdrojů, které doposud nebylo možné využít – třeba mořské nebo podzemní vody. Američtí vědci z Kalifornské univerzity v rámci výzkumu financovaného ministerstvem energetiky zkoumali slané Saltonské moře, největší jezero v Kalifornii.

Následně zjistili, že na dně jezera se vyskytuje osmnáct tun lithia. Z takového množství by bylo možné vytvořit baterie až pro 382 milionů elektrických vozidel, informuje server Indy 100.

Rozšíření zdrojů lithia

Těžba lithia z jezera se ale nemusí obejít bez komplikací i nebezpečí. A právě v takovém případě by mohl dosavadní postupy změnit nový způsob získávání lithia.

„Naše metoda umožňuje účinnou extrakci minerálu z velmi zředěných kapalin, což může výrazně rozšířit potenciální zdroje lithia,“ uvedl Chong Liu, odborný asistent z Chicagské univerzity.

S novým postupem lze lithium oddělit na základě jeho elektrochemických vlastností, což jej umožňuje nasáknout podobně jako vodu v houbě. Podrobně byl výzkum popsán ve studii publikované na webu Nature Communications.

Tento přelomový objev by mohl snížit náklady na výrobu baterií a významně tím ovlivnit ceny elektromobilů v Evropě a Severní Americe.

Zároveň by se díky zajištění domácích dodávek lithia mohl podpořit americký trh, čímž by se snížila závislost na dovozu. V neposlední řadě by se pak Spojené státy staly vedoucí zemí v chemickém průmyslu a předstihly by Čínu.