Teletext stále žije. Poprvé ho diváci objevili v roce 1988

Možná se vám to bude zdát až neuvěřitelné, ale služba, která byla populární především na začátku století, stále funguje. Stačí jedno kliknutí a informace z celého světa můžete mít na vaší televizi, a to bez nutnosti připojení k internetu. Přesně takovou funkci má teletext, který v Česku i dnes využívají desetitisíce lidí. Vůbec poprvé si diváci mohli na teletext kliknout v roce 1988. Praha 20:37 26. prosince 2020

„Dnes dopoledne nabídl program Československé televize divákům teletext, dá-li se tak říci teletext pro všechny. Ten kdo má televizor s dekodérem, přijímá totiž od 1. května teletextovou nabídku, která mimochodem dosahuje denně v průměru 150 až 180 stran na druhém programu.“

Přesně takhle informovala tehdejší Československá televize o tom, že diváci najdou ve svých televizorech novinku teletext.

Televize se nechala inspirovat hlavně v Rakousku či Německu, kde si získal velkou oblibu u diváků. Novinka s černým pozadím a bílým textem se v Česku rozšiřovala postupně - proto ne každý věděl, o co jde.

Stačí stisknout jedno tlačítko a informace z celého světa - o počasí, sportovní výsledky, anebo dokonce seznamku - můžete mít na své televizi, a to i bez nutnosti připojení k internetu. U zrodu tehdy nové služby byl i Jan Zeman, nyní vedoucí teletextu a HbbTV v České televizi.

„V té době to bylo velmi moderní a pokrokové médium, protože obecně se teprve začínalo s počítačovou technologií. Tenkrát to bylo úplné sci-fi, protože byly jenom noviny, a my jsme byli o den dříve ve všech informacích,“ vzpomíná pro Radiožurnál.

Česká televize je poslední která službu teletext v Česku divákům nabízí, komerční stanice ji vypnuli během letošního roku. Teletext ale postupně nahrazuje na chytrých televizích takzvané červené tlačítko, které má více funkcí - jako třeba videoarchiv, lepší grafické zobrazení nebo hry pro děti.

„Obsah rychle, přehledně a aktuálně, to se nezmění. Mění se ta forma, ta prezentace. Samozřejmě je tam jeden nový klíčový obsah, a to je videoobsah,“ doplňuje Zeman.