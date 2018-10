‚Investice do budoucnosti.‘ Firmy kvůli nedostatku zaměstnanců lákají studenty na placené stáže

Pracovní stáž jako vstupenka do zaměstnání. Právě takovou cestou se v současnosti vydává řada studentů středních i vysokých škol. A firmy jim vycházejí vstříc. Počet podniků nabízejících stáže nebo takzvané trainee programy navíc roste. Společnosti tak reagují na dlouhodobý nedostatek zaměstnanců na trhu. Na placenou praxi chtějí nalákat svoje budoucí pracovníky. Praha 12:00 7. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Společnosti jsou kvůli nedostatku zaměstnanců ochotné platit za stáže i studentům bez praxe. | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Skupina studentů stojí s instruktorem Petrem Procházkou ze společnosti E.ON u zkušebního trenažéru. Právě tady si žáci střední školy elektrotechnické proměňují naučenou teorii v praxi.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Firmy čím dál tím častěji nabízí studentům placené stáže.

„My bychom si teď měli vyzkoušet výměnu pojistky, jo kluci? Takže si vezměte zkoušečku, ověřte si, že tam máme všude napětí... A změřte si všechny ty tři.... Výborně.“

Pojistku se snaží vyměnit i Matěj Kadlčík. Na praxi chodí už druhým rokem. Pod vedením firemního instruktora získal spoustu zkušeností. Za odvedenou práci navíc dostává i výplatu.

„Provádíme různé demontáže a montáže na elektrických zařízeních. My máme vlastně ty naše praxe zvlášť placené a pak máme ještě speciální školní stipendia od této společnosti, kde vlastně dostáváme za známky pak vyplacené,“ říká Radiožurnálu osmnáctiletý student.

Kontakt s realitou

Že je praxe ve firmách pro studenty důležitá, si uvědomuje také ředitel Střední školy elektrotechnické a energetické v Sokolnicích Oldřich Životský. Škola proto spolupracuje s asi dvacítkou různých podniků.

„Myslíme si, že je potřeba jim zprostředkovat kontakt s tou realitou, aby věděli, jak to bude vypadat u těch jejich budoucích zaměstnavatelů. Zájem žáků o ty programy je samozřejmě velký. Cílem je, aby se žáci seznámili s tím, co ta firma dělá. Žáci se dostanou na různá pracoviště. To znamená například na rozvodny, na obvodové služebny,“ řekl Radiožurnálu Oldřich Životský.

Výhody spolupráce firem a studentů jsou oboustranné. To potvrzuje i regionální mluvčí energetické společnosti E.ON Distribuce Božena Herodesová. Firma v současnosti nabízí možnost praxe studentům z pěti vysokých a čtyř středních škol.

Firmám už většinou nevadí chybějící praxe. Mladí lidé hledají práci snadněji než dřív Číst článek

„Cíl je jasný - sehnat co nejvíce kvalitních techniků a inženýrů, kteří by nám mohli zaplnit prázdná místa. Pro střední školy je pro nás nejdůležitější právě Montérský dorost, protože těch montérských profesí je potřeba hodně a potřebovali bychom tak kolem 40 dalších montérů.“

Za poslední čtyři roky prošlo programem na 60 studentů. Řada z nich se pak po škole do firmy vrací. Jen letos díky programu uzavřelo smlouvu osm nových montérů. A nejde jen o středoškoláky. Firmy nabízejí i placené stáže pro absolventy vysokých škol.

„Ták, teď se usměj, zavři oči a až řeknu teď, tak je otevřeš, jo? Tři, dva, jedna teď,“ říká s fotoaparátem v ruce vysokoškolák Radek Baudiš. V Praze studuje obor mediální studia. Když do školy přišla nabídka placené stáže ve druhé největší telekomunikační společnosti na světě, neváhal.

„Chci si zkusit různé pozice, chci zažít různé zkušenosti, a to si myslím, že tady najdu. Už teď za tu chvilku, co jsem tady od začátku záři, jsem si vyzkoušel hodně různých věcí. Píšu zprávy pro zaměstnance, fotím různé akce a natáčím videa, rozhovory, medailonky zaměstnanců,“ přibližuje

Přestože tu praxe trvá zpravidla půl roku, firma už mu nabídla prodloužení smlouvy na celý rok.

Čeští podnikatelé mají šanci nasbírat zkušenosti v zahraničí. EU jim nabízí placené stáže Číst článek

Investice do budoucna

Podle specialistky rozvoje ve společnosti Vodafone Lucie Kožové firma studentům nabízí stáž až 20 hodin týdně.

„Chceme vlastně dlouhodobou spolupráci. Ta nezaměstnanost je nízká, takže snažíme se dávat právě šanci i středoškolákům a vysokoškolákům, kteří ještě nemají tolik té praxe. Oni získají praxi a my zase získáme někoho, kdo s námi bude spolupracovat dlouhodobě. My chceme, aby tady začali na těch stážích, pak pokračovali v rámci studia na nějaké poloviční i větší úvazky a po škole nastoupili. Takže je to vlastně investice do budoucna. Bereme je jako plnohodnotné zaměstnance.“

Například společnost Škoda Auto nabízí stáž v oddělení IT. Odměna je až 180 korun na hodinu. Trainee programy zpravidla nabízejí nadnárodní společnosti nebo také start-upy. Podle marketingové manažerky personální společnosti Grafton Jitky Součkové jsou studenti v mnohem lepší pozici než dříve.

„Před pěti lety stáže nebyly příliš in. Teď se nám ten trh trochu proměnil - otočila se nám křivka, kdy máme víc míst na úřadu práce než evidovaných uchazečů. Studenti zjistili, že nepotřebují chodit na neplacené stáže, ale že můžou přijít na placenou brigádu, která může být v oboru a může být u firmy, která jim může nabídnout zajímavou praxi.“

Vzdělaní odborníci firmám aktuálně chybí. Počet absolventů vysokých škol navíc podle statistik ministerstva školství několik let v řadě klesá. Zatímco ještě před pěti lety dokončilo školu skoro 92 tisíc lidí, loni už to bylo přibližně o 20 tisíc méně.