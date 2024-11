„Tady máme naše bioreaktory. V každém žlábku máme nějakou trošku jinou řasu,“ ukazuje Jan Veselský v laboratoři biotechnologií životního prostředí agronomické fakulty Mendelovy univerzity, na soustavu několika žlábků, na jejichž povrchu rostou řasy, přes které protéká voda.

Dočištění vody, práce pro řasy. Rozkládají léčiva a pohltí i těžké kovy, slibují si brněnští vědci

Řasy vodu čistí. „V každém žlábku jsou různé řasy s různými bakteriálními partnery, které vychytávají zbytky různých pesticidů nebo léčiv,“ vysvětluje Veselský. „Spolu s nimi tam je různé množství bakterií a mikroskopických hub, které dokážou postupně, po kouskách molekuly rozkládat na sloučeniny, které jsou běžné a vlastně neškodné.“

Prvky těžkých kovů sice řasy rozložit neumí, přesto by i s nimi mohly pomoci. „V tomto případě je alespoň dokážou uzavřít dovnitř svých buněk a tím je odstranit z vody,“ dodává Veselský.

Fosfor odbourá rychle

Čištění těžkých kovů, stejně jako zbytků antibiotik, vědci teprve testují a definitivní výsledky ještě nemají. Podle vedoucího laboratoře biotechnologií životního prostředí Mendelovy univerzity Pavla Chaloupského už ale otestovali odbourávání některých jiných léků.

Jan Veselský s deseti bioreaktory. V každém pěstuje jinou řasu | Foto: Michal Šafařík

Experimentovali jsme například s paracetamolem, což je součást paralenu, nebo s ibuprofenem. Pozorovali jsme úbytek až 80 % v průběhu pěti dní,“ popisuje Chaloupský.

Do vodních toků se dostává také fosfor a dusík, ať už z domácností, nebo se zbytky hnojiv z polí. Vědci se proto se svými bioreaktory zaměřili taky na ně. „Například ten fosfor, tam to jde rychle. V řádu hodin dochází k úbytku 90-95 %. U dusíku je to pomalejší, tam může trvat odstranění do těch 80 % zhruba týden,“ poukazuje vedoucí laboratoře.

V čistírnách odpadních vod by se řasy mohly uplatnit úplně na konci celého procesu. Sloužily by pro poslední dočištění vody. „Byly by to takové velké plochy, kde bychom řasy pěstovali a ony by za nás prováděly tu práci čištění,“ popisuje Chaloupský. Vědci chtějí své řasy otestovat v nejbližších měsících i v čistírně odpadních vod v Židlochovicích nedaleko Brna.