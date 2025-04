Matematika v angličtině i emoční výchova. V Jindřichově Hradci otevřou třídu pro nadané prvňáčky

„Mně to přišlo jako zajímavý nápad, protože jsem si nebyla úplně jistá, jestli by syn měl jít do standardní třídy. Zaujala mě matematika v angličtině i předmět zaměřený na zvládání emocí, myslím, že to děti hodně potřebují,“ říká Tereza, která do třídy pro nadané děti hlásí svého syna Mikuláše.

Ve třídě Q na I. základní škole v Jindřichově Hradci bude prvňáky učit například Martina Hovorková.

„Budou mít anglický jazyk už od prvního ročníku, hodinu matematiky v angličtině, hodiny logiky a logického uvažování, ale také hodiny emoční výchovy spojené třeba s jógou,“ vyjmenovává.

Děti musely u zápisu prokázat studijní předpoklady. „Vytvořili jsme soubor úloh, abychom otestovali různé oblasti. První byl všeobecný přehled jako u klasického zápisu, dále matematická část a prostorová představivost, logika a jazykové dovednosti,“ popisuje Martina Hovorková.

Jiný styl výuky

Vznik třídy inicioval zástupce ředitele školy Gustav Fiala. „Chtěli jsme podpořit děti, které jsou talentované, nadané, aby byly v kolektivu, který je bude nutit pracovat,“ vysvětluje.

„Kolektiv, kde jsou třeba žáci s nějakými podpůrnými opatřeními, samozřejmě nemůže běžet tak rychle jako skupina dětí, které jsou na tom všechny dobře,“ dodává zástupce ředitele.

Inspirací byly školy, kde už podobné třídy fungují. Učitelé se připravují na jiný styl výuky. „Učitelé, kteří budou učit v této třídě, prošli různými kurzy. Věnovali jsme se vzdělávání, abychom výuku přizpůsobili právě takto nadaným dětem,“ dodává zástupce ředitele.

Speciálně zaměřenou třídu vítá i vedoucí odboru školství městského úřadu v Jindřichově Hradci Leona Šímová.

„Myslím si, že je to dobrá varianta. Rodiče mohou zvolit běžnou třídu, nebo na této škole Q třídu, případně na druhé základce potom třídu estetickou. Je tu možnost výběru,“ připomíná.

Vzdělávání nadaných dětí se dlouhodobě věnuje také Základní škola Máj II v Českých Budějovicích.