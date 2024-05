‚Může dojít k dalším erupcím.‘ Brněnští vědci zkoumají lávu z islandských vulkánů

I neaktivní vulkán se může probudit a začít chrlit lávu. U kterého to ale hrozí? Vědci z Vysokého učení technického v Brně se to rozhodli zjistit. Vydali se proto do islandského Grindavíku. Toto rybářské městečko totiž poslední měsíce opakovaně ohrožují erupce lávy. Brněnští experti nabrali vzorky a pomocí nich zjistili, že se můžou probudit i jiné vulkány.

Brno 10:06 23. května 2024